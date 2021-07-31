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STK'lardan yanan bölgeler için fidan bağışı - Son Dakika

STK'lardan yanan bölgeler için fidan bağışı

31.07.2021 21:47
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Sivil toplum kuruluşları (STK), yangınlar nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlar için fidan bağışı çalışmaları başlattı.

Sivil toplum kuruluşları (STK), yangınlar nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlar için fidan bağışı çalışmaları başlattı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Antalya ve güney sahilleri başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen yangınlardan etkilenen bölgelerde 100 bin fidan dikme hedefiyle harekete geçti.

İDDEF küle dönen ormanlarda yeni umutların ve ağaçların yeşermesi için "Bir Fidan Bin Orman" projesini başlattı.

Projeyle Hatay'dan Muğla'ya kadar güney sahillerde çıkan orman yangınlarından etkilenen bölgelere 100 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.

Hayırseverler, bir fidan bedeli 10 TL olan kampanyaya, "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden destekte bulunabiliyor.

20 bin fidan yangın bölgelerine gönderildi

Yardım Eli Derneği yangınlar sonucu yok olan ağaçların yerine yeniden ormanların oluşturulması için hazırladığı 20 bin fidanı, yangın bölgelerine ulaştırdı.

Dernek Başkanı Sadık Danışman, orman yangınlarının eş zamanlı olarak başlaması ve şiddetini artırmasının düşündürücü ve üzücü bir durum olduğunu belirtti.

Başlattıkları projeye ilişkin bilgi veren Danışman, "20 bin fidan, özellikle Antalya bölgesinde yanan ormanlık alanlara dikilmek üzere planlama yapıldı. Resmi makamlarla koordineli ve iş birliği içerisinde yapılacak olan fidan dikimleri için hazırlıklara başlandı. Ormanlarımızı eski haline getirmek ve meydana gelen maddi manevi zararın el birliğiyle üstesinden gelmek hepimizin görevi." ifadelerini kullandı. ???????

Sivil Toplum Kuruluşları, Antalya, Hatay, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STK'lardan yanan bölgeler için fidan bağışı - Son Dakika


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