Son Dakika Haberleri: STK'lardan yasa dışı açık ve paketlenmiş tütün uyarısı
Son Dakika Güncel STK'lardan yasa dışı açık ve paketlenmiş tütün uyarısı - Son Dakika

STK'lardan yasa dışı açık ve paketlenmiş tütün uyarısı

7 saat önce

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarları Odası Başkanı İlhan Karaca, yasa dışı açık ve paketlenmiş tütünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

STK'lardan yasa dışı açık ve paketlenmiş tütün uyarısı, System.String[]

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarları Odası Başkanı İlhan Karaca, yasa dışı açık ve paketlenmiş tütünlerin insan sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Karaca, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaretinde yaptığı konuşmada, açık tütün satışıyla mücadele edeceklerini söyledi.

Açıkta satılan tütünlerin büyük zafiyet oluşturduğunu ifade eden Karaca, hemen hemen her yerde satışının yapıldığını kaydetti.

Vatandaşların açık tütün almaması hususunda uyarıda bulunan Karaca, "Yasa dışı tütün ticareti askeri malzemeci, hırdavat ve hediyelik eşya ruhsatnamesi ile iş yeri açılışı yaparak ana caddelerdeki dükkanlarda, kahvehanelerde, araç içlerinde, köşe başlarında seyyar satıcılar tarafından da yapılıyor. Bu büyük bir zafiyettir. Her yerde satılması, hiçbir sağlık uyarısının paketlerde olmayışı ve ucuz fiyata satılması kamu sağlığını tehlikeye atmaktadır." diye konuştu.

Cebelli de kayıt dışı ticaretlerin engellenmesi, yasal çerçevede ticaret yapan oda üyelerinin haklarının korunması için ilgili kurumlara bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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