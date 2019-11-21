Son Dakika Haberleri: STK'ler Akdeniz'de 198 kaçak göçmen kurtardı
Son Dakika Güncel STK'ler Akdeniz'de 198 kaçak göçmen kurtardı - Son Dakika

STK'ler Akdeniz'de 198 kaçak göçmen kurtardı

6 saat önce

Avrupalı sivil toplum kuruluşları son 3 günde, Akdeniz'de batma tehlikesi olan teknelerde yaşam mücadelesi veren 198 düzensiz göçmeni kurtardı.

STK'ler Akdeniz'de 198 kaçak göçmen kurtardı, System.String[]

Avrupalı sivil toplum kuruluşları son 3 günde, Akdeniz'de batma tehlikesi olan teknelerde yaşam mücadelesi veren 198 düzensiz göçmeni kurtardı.

"Sınırsız Doktorlar" ve "SOS Akdeniz" adlı STK'lere bağlı Ocean Viking adlı gemi, hafta başından bu yana Akdeniz'de 2 kurtarma operasyonunda 125 düzensiz göçmeni gemisine aldı. Ocean Viking, gemideki düzensiz göçmenler arasında 4'ü hamile 11 kadın ve 6 çocuk olduğunu duyurdu.

STK'ler, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden güvenli bir limana yanaşma izni istedi.

Diğer yandan, İspanyol sivil yardım kuruluşu Open Arms da bugün Akdeniz'de 73 düzensiz göçmeni kurtardığını açıkladı.

Open Arms sosyal paylaşım sitelerindeki resmi hesaplarından yaptığı açıklamalarda, düzensiz göçmenlerden 69'unun erkek, 4'ünün kadın olduğunu duyurdu.

Verilen bilgilerde, göçmenler arasında 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğun ve yanında hiçbir aile üyesi olmayan 18 yaş altında 24 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Düzensiz göçmenlerden bazılarının oldukça halsiz durumda olduğu, birkaçının da vücudunda silahla yaralanma veya yanık izleri bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Libya'nın Zauiya kentinin 50 mil kadar açığında batma tehlikesi olan bir teknedeki düzensiz göçmenleri gemisine alan Open Arms, en yakın güvenli liman olarak İtalya ve Malta'dan, göçmenleri alması talebinde bulundu.

Almanya, Fransa, İtalya ve Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin paylaşımı konusunda eylül ayında bir anlaşmaya varsa da STK'lerin kurtardığı düzensiz göçmenler her seferinde AB ülkeleri arasında sorun olmaya devam ediyor.

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:51:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: STK'ler Akdeniz'de 198 kaçak göçmen kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]