STK'ler DSÖ'den, Güney Asya'daki internet kısıtlamalarının sona erdirilmesi çağrısında bulunmasını... - Son Dakika

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) de bulunduğu 48 sivil toplum kuruluşu (STK), Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), Güney Asya'daki bazı ülkelerde devam eden internet kısıtlamalarını açık olarak kınamasını ve hükümetlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için internetin kullanımına izin vermesi çağrısında bulunmasını istedi.

STK'ler, DSÖ'ye yazdıkları ortak mektupta, internet kısıtlamalarının uzun süre kalıcı olduğunu belirterek, aralarında mültecilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin bu durumdan etkilendiğini kaydetti.

Mektupta STK'ler, DSÖ'den Bangladeş, Hindistan, Myanmar ve Pakistan'da devam eden internet kısıtlamalarını açık olarak kınamasını talep ederek, hükümetlere, internet kısıtlamalarının sona erdirilmesi için çağrıda bulunmasını istedi.

Kovid-19 salgınının dünya genelinde 5,5 milyonu aştığına dikkat çekilen mektupta, internet üzerindeki kısıtlamaların insanların ifade özgürlüğünü, gizliliğini, bilgiye ulaşımını ve sağlığını ciddi derecede etkilediği vurgulandı.

Mektupta, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de 7 ay sonra internet kısıtlamalarını kaldırdığı fakat internetin düşük hızlı olduğu bilgisi paylaşılarak, bölge sakinlerinin, kısıtlamalar dolayısıyla Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgi edinemediğine ilişkin raporlar alındığı kaydedildi.

Benzer şekilde, Myanmar'ın Arakan ve Chin eyaletlerinin bazı bölgelerinde, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanların kamplarında ve Pakistan'ın kabile bölgelerinde internet erişimini durdurduğu veya internet hizmeti vermediği aktarıldı.