STK'lerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli'de ortak basın açıklamaları yaptı.

Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) düzenlenen basın toplantısına kentte bulanan odalar, borsalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

81 ilde yapılan açıklamayı, İzmir'de grup adına EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar okudu.

Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu olarak birlikte aynı açıklamayı yaptıklarına işaret eden Yorgancılar, "Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin huzuru, güvenliği ile mazlumları müdafaa etmek üzere görev üstlenip şehit olan kahraman askerlerin ruhlarının şad olması temennisinde bulunan Yorgancılar, şöyle devam etti:

"Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarımızı hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz: Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor."

Suriye'nin her geçen gün daha ağır bir yıkıma sürüklendiğine işaret eden Yorgancılar, şunları kaydetti:

"İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur."

Türk milletinin her türlü zorluğu aşmayı bilen bir millet olduğuna işaret eden Yorgancılar, saldırıların sahiplerinin Bahar Kalkanı Harekatı'yla bu bedeli ödemeye başladığını belirtti.

Yorgancılar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız."

Manisa

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen basın toplantısına, kentte bulanan odalar, borsalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



Grup adına basın açıklamasını okuyan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin bugüne kadar bölgede yürüttüğü "Fırat Kalkanı", "Zeytin Dalı" ve "Barış Pınarı" harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini hatırlatarak, Bahar Kalkanı Harekatı'yla yine gereken cevabın en net şekilde verileceğini vurguladı.

Uşak

Uşak'ın önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Toplantı Salonu'nda bir araya geldi. Ortak metni, katılımcılar adına Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Selim Kandemir, okudu.

Kandemir, konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür etti.

Denizli

Denizli Ticaret Odasında (DTO) düzenlenen basın toplantısına kentteki oda, borsa, ihracatçı birliği ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, İdlib'de Türk askerine karşı gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadıklarını söyledi.



Öncelikle vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek üzere görev yapan askerlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, "Görevlerinde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Askerlerimiz İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruyordu. Mehmetçiğimize yapılan saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Gönüllerimiz ve dualarımız askerlerimizin yanında. Muzaffer ordumuzun zaferden zafere koşması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." dedi.



Aydın

Aydın'da da açıklamayı Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken okudu.

Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu başta olmak üzere yaklaşık 30 oda ve STK temsilcisi katıldı.