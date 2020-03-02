STK'lerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, kentteki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla oda binasında düzenlediği toplantıda, hep birlikte milletin ve devletin yanında olduklarını söyledi.

Üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini ve İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkilerini gösterdiklerini belirten Ünverdi, vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar diledi.

Rejim güçlerinin saldırısının asla kabul edilemez olduğunu dile getiren Ünverdi, şunları kaydetti:

"Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımızla da rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ile en ağır bedelle destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermişlerdir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyeceklerdir. Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde biriz, bütünüz, hep birlikteyiz."

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek ise oda binasında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yaptığı açıklamada, STK'ler olarak her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirtti.

Bugüne kadar üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini ile getiren Peltek, "Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepkimizi gösteriyoruz. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı." dedi.

Malatya

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda basın açıklamasını okuyan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını ve üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini söyledi.

İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin ortak tepki gösterdiklerini aktaran Sadıkoğlu, " Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. İşte rejim güçleri son olarak yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez." diye konuştu.

-Kilis

Kilis Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Mehmetçiğin İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna işaret eden Celkanlı, "Türk Devleti ve ordusu bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu da İdlib'deki hain saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da oda binasında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşları olarak her zaman her dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını aktardı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Zabun, "Katil rejime karşı kararlı bir şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız." diye konuştu.