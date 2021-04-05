STK'lerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

STK'lerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

05.04.2021 15:49
STK'lerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği ile İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Yazarlar Birliği ile İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Türkiye Yazarlar Birliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'de 1960'tan bu yana bazı askerlerin bir çok kez ve farklı gerekçelerle yönetime el koyma alışkanlıklarının, 15 Temmuz'da milletin direnişi ile bir daha gündeme gelmemek üzere sona erdiği düşünülürken, bugün bazı emekli generallerin darbe çağrışımı yapan bildirilerinin millete ciddi travma yaşattığı belirtildi.

Açıklamada, bildirinin bir bölümünde, "...aksi halde Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadelerinin kullanıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Geçmişte taşıdıkları üniformaya ve sıfatlara yakışmayan, apoletlerini güç ve sindirme aracı olarak kullanan darbeci geleneğin kalıntılarının bu ifadeleri bir tehdit, korkutma ve yıldırma değil de nedir? Ülkemizin yazarları, düşünürleri ve sanatçıları olarak, yaşanan acılardan, dökülen kan ve göz yaşlarından ders almamış, millet iradesine saygı duymayan, kendilerini bu ülkenin ve milletin üstünde gören cuntacı zihniyetin bu necip millete parmak sallamasını asla kabul etmediğimiz gibi her zaman karşılarında olacağız. Peygamber ocağı ordumuzu ve kahraman askerlerimizi asla temsil etmeyen darbe heveslisi emekliler ile darbeden medet uman demokrasi düşmanı destekçileri bu mukaddes vatan toprağında artık karşılık bulmayacaklardır. Ülkemizin birliği, dirliği ve devletimizin bekası için, cuntacı ve işbirlikçilerinin karşısında, hukukun üstünlüğü, halkın iradesi ve demokrasiden yana olacağız."

"Milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak olmazsa olmazımızdır"

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can da yaptığı yazılı açıklamada, istişare, tavsiye ve desteğin başka, "gecenin karanlığında meydan okuma gibi darbe imasında bulunmanın" çok başka bir şey olduğunu belirtti.

Türkiye'yi yaralayan ve geriye götüren, insan hakları ve demokrasiye de darbe vuran darbeler, kalkışmalar ve muhtıraların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini ve acılarının da kalıcı olduğunu ifade eden Yücel Can, devlete yönelik her türlü terör, darbe ve muhtıranın karşısında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini bildirdi.

Bu açıklamanın, tarihe "sorgulanması gereken bir açıklama" olarak geçeceğini aktaran Can, şunları kaydetti:

"Türkiye, yıllardır içte dışta yoğun ve çok yönlü saldırıların altında. Türkiye, terör örgütleri ve bunları destekleyen ülkelerle, başta komşu ülkelerimizle, özellikle de Akdeniz, Ege, Karadeniz Bölgesi'nde, komşumuz Yunanistan ve açık sulara açılma sevdası olan Rusya gibi ülkelerle, Fransa ve destekçileri ile sorun yaşarken, muhtıra niteliğindeki açıklama oldukça talihsiz bir açıklamadır. Ordu bizim gözbebeğimizdir. Komutanlarımızın görevi, ülkemizi her türlü hain saldırılara karşı korumak, gerekirse bunun için ölüme gitmektir. Oysa bazı amirallerin açıklamaları, Türkiye'ye düşman devletleri, terör örgütlerini sevindirmektedir. STK olarak bir daha hatırlatmak isteriz ki, başka Türkiye yok, başka gidecek yer yok, vatansız ve hürriyetimizin sembolü olan bayraksız yaşayamayız. Milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak olmazsa olmazımız ve kırmızı çizgimizdir."

Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STK'lerden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika


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