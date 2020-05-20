STK'lerden Hacı Bayram-ı Veli Camisi önünde drift yapan sürücüye tepki - Son Dakika

Ankara'daki bazı sivil toplum kuruluşları (STK) Hacı Bayram-ı Veli Camisi önünde motosikletiyle drift yapan sürücüye tepki gösterdi.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi önünde bir araya gelen grup adına Hüdaverdi Vakfı Başkan Yardımcısı Cemal Güngör basın açıklaması yaptı.

Güngör, 16 Mayıs'ta caminin ve türbenin etrafında drift yapan sürücünün Ankaralılardan özür dilemesi gerektiğini, bu meselenin takipçisi olacaklarını söyledi.

Olayın tekrar etmesi halinde yargıya başvuracaklarını belirten Güngör, Ankara'nın kadim bir şehir, bu mekanın da tarihi bir mekan olduğunu vurguladı. Güngör, "Bu saygısızlığı Ankara halkı affetmemektedir. Vicdanı kanamaktadır. Özür bekliyoruz." dedi.