STK'lerden mülteciler konusunda siyasilerle medyaya hassasiyet çağrısı - Son Dakika
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STK'lerden mülteciler konusunda siyasilerle medyaya hassasiyet çağrısı

28.04.2022 14:20
STK'lerden mülteciler konusunda siyasilerle medyaya hassasiyet çağrısı

???????İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) mültecilerle sığınmacıların geri dönüşüne yönelik tartışmalar konusunda siyasilere ve medyaya...

???????İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) mültecilerle sığınmacıların geri dönüşüne yönelik tartışmalar konusunda siyasilere ve medyaya hassasiyet çağrısında bulundu.

İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, mülteci hakları temelinde çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Geri gönderme tartışmalarının gölgesinde mültecilik" başlıklı basın açıklaması yapıldı.

UMHD Başkanı avukat Abdullah Resul Demir, STK'leri temsilen ortak bildiriyi okudu.

Bildiride, sığınmacı ve mülteci konusunun gerçek bağlamının dışında ele alındığı kaydedilerek, "Son günlerde ülkemizde yaşayan sığınmacıların kimileri tarafından oy kaygısıyla siyasi bir malzeme olarak görüldüğüne şahit olmaktayız. Oysa mülteci ve sığınmacı meselesi siyasi değil insani bir meseledir. " ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin farklı ülkelerden kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı merkez olduğu aktarılan bildiride, sığınmacı ve mültecilerin ülkeye ekonomik ve kültürel katma değer kattığı belirtildi.

Bildiride, sığınmacıların seçim dönemlerinde bir politik araca dönüştürüldüğüne dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Maalesef 'yabancılar', tüm dünyada azınlık partileri ve kişiler tarafından seçim öncesi siyasi stratejinin merkezi haline getirilerek popülist bir dille 'oy toplama aracı' olarak görülüyor. Türkiye'de ise siyaset gayriinsani söylemlerle ve dayanaksız şüphelere ve tedirginliğe neden oluyor. Uluslararası arenada yaptırım gücü bulunan devletler ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar bu konuda tüm ulusal ve uluslararası hukuki yolları, diplomatik kanalları ve ekonomik yaptırım metotlarını kullanarak Suriyelilerin insan onuruna yakışır şekilde ülkelerine ve şehirlerine can ve mal güvenliklerinden endişe duymadan dönüşlerini sağlamalıdır."

"Mülteci karşıtı dil sahaya şiddet ve linç olarak dönüyor"

MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal ise medya ve siyasilerin kullandığı mülteci karşıtı dilin önemli olumsuz yansımaları olduğunu, bu olumsuzlukların artabileceğini söyledi.

Kartal, Anadolu'nun binlerce yıldır herkese kucak açtığını belirterek, "Mülteciler konusunda özellikle siyasilerin ve medyanın kullandığı dil maalesef sokaklarda mültecileri karşı şiddet ve linç olarak dönüyor. Bu anlamda siyasilerin hassasiyetle davranması gerektiğini dile getiriyoruz. Sosyal medyadaki yanlış haberlerin çarpıtılmasına da şahit oluyoruz. Defalarca yanlış olduğu ortaya çıkmasına rağmen bu haberlerin sürekli kullanılması, birkaç oy uğruna güncellenmesi sahada ciddi sıkıntıları neden olabiliyor. Türkiye'de maalesef bu anlamda büyüyen bir dalga var." diye konuştu.

Mültecilerin geri dönüşene ilişkin tartışmalara da değinen Kartal, "Mültecilere onurlu bir hayat sunulmadan geri dönüşe zorlanması asla kabul edilemez, hukuki de değildir." değerlendirmesini yaptı.

Onurlu ve gönüllü geri dönüşün altyapı hazırlıkları

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay da mültecilerin önemli bir kısmının gerekli şartlar oluştuğunda ülkelerine dönmek istediğini belirtti.

Onurlu ve gönüllü geri dönüşün altyapı hazırlıklarını yapmanın önemli olduğuna dikkati çeken Atalay, "Suriyelilerin kaybettikleri hakların geri verilmesi şartıyla geri dönüş çok daha vicdani, ahlaki ve mantıklı olacaktır. Bununla birlikte maalesef her seçim arifesinde gündeme gelen Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesini siyasi bir malzeme olarak görüyoruz. Muhalefetin iktidara karşı kullandığı gereksiz, çok da etik olmayan bir durum." diye konuştu.

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Sivil Toplum Kuruluşları, İnsan Hakları, Mülteci, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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