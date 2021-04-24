STK'lerden yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenlere yardım etmeyen Avrupa'ya tepki - Son Dakika

STK'lerden yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenlere yardım etmeyen Avrupa'ya tepki

24.04.2021 15:53
STK'lerden yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenlere yardım etmeyen Avrupa'ya tepki, System.String[]

Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yönelik kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşları (STK), göçmen botlarından gelen yardım çağrılarının bölge devletleri ve Avrupa kurumlarınca dikkate alınmadığını belirterek tepki gösterdi.

Akdeniz'de düzensiz göçmenlere yönelik kurtarma faaliyeti yürüten sivil toplum kuruluşları (STK), göçmen botlarından gelen yardım çağrılarının bölge devletleri ve Avrupa kurumlarınca dikkate alınmadığını belirterek tepki gösterdi.

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan orta kesimindeki düzensiz göç güzergahında 22 Nisan'da, daha önce yardım çağrısında bulunan göçmen botunun alabora olması sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği kazanın yankıları sürüyor.

Söz konusu bölgede arama-kurtarma faaliyetleri yapan Avrupalı STK'ler, 100'den fazla göçmenin öldüğü son facia öncesinde, göçmen botlarından gelen yardım çağrılarının bölge ülkeleri ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarınca göz ardı edildiğini kaydetti.

Akdeniz'in orta kesimindeki göç hareketliliği ve göçmenlerden gelen yardım çağrılarını Twitter'dan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa'nın sınır rejimi durdurulmazsa, ölümler devam edecek. Devletler ve Frontex (Avrupa Birliği sınır güvenlik ajansı), insanları kurtarmaktan ziyade sınırları korumaya bakıyor. Bunların kaldırılmaları ve insanları ölüme terk etmekten ziyade kurtarmayı amaçlayan sivil kurtarma koordinasyon merkeziyle değiştirilmeleri gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Alarm Phone'un paylaşımında ayrıca, "Bizi, zor durumdayken arayan 130 kişi, Avrupalı ve Libyalı yetkililer tarafından boğulmaya terk edildi. Üçüncü bir teknedeki 42 kişi ise halen kayıp. Avrupa sınır rejiminin ırkçı şiddeti, dünyanın dört bir yanındaki insanlara ve topluluklara acı ve travma yaşatıyor. Onu ortadan kaldırmak için mücadeleye devam edeceğimize söz veriyoruz." ifadeleri yer aldı.

Alman STK Sea Watch International da Twitter hesabından, "130 insan boğuldu. AB ve Frontex, onların zor durumda olduğunu biliyordu ancak kurtarmayı reddetti. Ocean Viking bölgeye ulaştığında sadece 10 ceset buldu." yorumu yapıldı.

100'den fazla göçmenin hayatını kaybettiğini duyuran ve bölgeye Ocean Viking kurtarma gemisiyle ulaşan Fransız STK "SOS Akdeniz" de Twitter hesabından Alessandro isimli kurtarma görevlisinin olaya şu ilişkin görüşlerini aktardı:

"Dışarıda, o dalgaların arasında bir lastik bot 120 insan taşıyordu. Belki 100 ya da 130. Biz bunu asla bilemeyeceğiz. Çünkü hepsi öldü."

Bu arada, İtalyan gazeteleri de bu konuyu, denizde yüzen göçmen cesetlerinin olduğu fotoğrafla ilk sayfadan gördü.

La Stampa gazetesi, "Utancımızın denizi" manşetiyle konuyu işlerken, bölge ülkeleri Libya, Malta ve İtalya'nın zor durumdaki göçmenlere kayıtsız kaldığını aktardı.

La Repubblica gazetesi de "100 göçmen öldü. STK'ler: Avrupa'nın suçu" sürmanşetiyle hadiseyi duyururken, kurtarma görevlilerinin "Ceset denizi gibiydi" ifadelerine yer verdi.

Orta Akdeniz'deki kaza

Fransız STK "SOS Akdeniz" 22 Nisan'da yaptığı paylaşımda Libya'nın başkenti Trablus'un kuzeydoğusunda daha önce yardım çağrısında bulunan göçmen botunun alabora olduğunu ve olayda en az 100 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İtalyan basınında STK'lerden yansıyan haberlerde de 130 kişi taşıyan göçmen botunun battığı, 42 kişinin olduğu belirtilen bir başka bota ise ulaşılmadığı belirtilmişti.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Akdeniz'de Libya açıklarında son birkaç günde lastik botların batması sonucunda 172 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini açıklamıştı.

Sivil Toplum Kuruluşları, Akdeniz, Libya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STK'lerden yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenlere yardım etmeyen Avrupa'ya tepki - Son Dakika


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