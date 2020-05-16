STK'lerden

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi, Güneş Enerjisi Yatırımcıları, Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları, Elektrik Üreticileri, Enerji Ticareti ve Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları dernekleri ile Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) ilişkin çalışma yapıldı.

Söz konusu STK'lerin bu çalışmanın sonuçlarına ilişkin olarak yaptıkları ortak açıklamada, bazı sanayi odası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanlarının "YEKDEM'in sanayici üzerinde bir yük oluşturduğu" yönünde beyanlarda bulundukları belirtildi.

"YEKDEM payı olarak Son Kaynak Tüketim Tarifesi içinde ciddi bedeller ödendiği ve yenilenebilir enerjiye desteğin imalat sanayinde kullanılan elektrik bedellerine yük olduğuna yönelik gerçeği yansıtmayan bir görüşün yayılmasının önüne geçmek vazifemizdir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YEKDEM mekanizması olmasaydı, 2019 yılında elektrik üretiminde yüzde 60'lara varan paylarıyla yenilenebilir santrallerimiz olmayacaktı. 2019 yılında YEKDEM santrallerinde üretilen 77 teravatsaat enerji ya doğal gaz ya da ithal kömürden ya da bunların karmasından karşılanacaktı. Her yıl ithal yakıtlara ortalama 5 milyar dolar ödeyecektik.

Diğer taraftan baktığımızda, Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden enerji alan sanayicilerimiz, uzun dönemde sanayi tarifesine göre hala yüzde 15 daha avantajlılar."

Açıklamada, YEKDEM'in elektrik fiyatlarının daha yüksek olmasının önüne geçtiği ve Türkiye'nin cari açığının artmasını engellediği, yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde sanayicilerin birkaç yıl içinde daha ucuz elektrik kullanma imkanına kavuşacakları vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer alan öncelikli hedeflerden birinin, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının yüzde 59'dan yüzde 65'e yükseltilmesi olduğu hatırlatıldı.

Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için her zamankinden daha çok yenilenebilir enerji teşviğine ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, gelecekte Türkiye'deki ihracatçıların önüne çıkacak karbon emisyonu vergileri nedeniyle yurt dışına büyük bedeller ödememek için yenilenebilir yatırımların önemli olduğu kaydedildi.