Stk'lere Yerel Kapasiteyi Geliştirme Eğitimi

Çorum
'da dernek ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla ikinci "Yerel Kapasite Geliştirme Faaliyeti" düzenlendi. Çorum Valiliği
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Avrupa Birliği
Dış İlişkiler Bürosunca kentteki bir otelde gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcılara Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak
ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Dilek Bilgin tarafından eğitim programının hedefleri, dernekler mevzuatı, STK
'lerde kurumsal kapasite geliştirme, fon kaynakları, DERBİS-PRODES sistemleri, proje planlama ve örnek proje uygulaması konularında bilgi verildi.
Bayrak, İçişleri Bakanlığının 4 yıldır sivil toplum kuruluşlarına kaynaklar ayırdığını söyledi.
Geçen yıl 10 milyon liralık kaynağın sivil toplum kuruluşlarına kullandırıldığını dile getiren Bayrak, "Bu yıl kaynak miktarı 15 milyon liraya çıkartıldı. Bakanlığımız, sivil toplum projelerini çok faydalı bulduğu için gelecek yıllarda daha büyük bütçeler ayırmayı planlıyor." dedi.
STK'lerin devletin vazgeçemediği unsurlarının başında geldiğini dile getiren Bayrak, kamu kurumlarının da sivil toplum çalışmalarını desteklediğini kaydetti.
Toplantıya Vali Yardımcısı Vekili Oğuzhan Ocak ile kamu ve STK temsilcileri katıldı.