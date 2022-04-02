STK'lerin yardım eli ramazanda mahzun gönüllere dokunacak - Son Dakika

Türkiye'deki yardım kuruluşlarınca ramazanda dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki yardım kuruluşlarının ramazanda gıda, giysi ve bayram harçlığı desteği, dünyanın farklı coğrafyalarındaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürecek.

Başta Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu son hazırlıklarını tamamladı. Yardım yapılacak bölgelere hareket eden ekipler, sahada çalışmaya başladı.

Yardım kuruluşları bu yıl da Güney Asya, Orta Asya, Doğu Asya, Kafkasya, Balkanlar, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Orta Avrupa ile Doğu Avrupa'daki ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalacak.

Türk Kızılaydan 400 milyon lira yardım

Bu yıl ramazan kampanyasını "Az Çok Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun" sloganıyla sürdüren Türk Kızılay, faaliyetine başladı.

Geçen yıl yaklaşık 7,5 milyon kişiye ulaşan Kızılay, bu sene öz kaynağından ayırdığı ve vatandaşlardan taahhüdünü aldığı yaklaşık 400 milyon lira değerindeki programla ramazan süresince yardımlarını gerçekleştirecek.

Yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen Türk Kızılayın sahada 75 bin aktif gönüllüsü ve 12 bin 308 profesyoneli olacak.

Gıda kolisi, giysi veya yardım malzemesini götürmek yerine Kızılay Kart ile doğrudan nakit desteği ulaştırmayı amaçlayan Türk Kızılayın, yaklaşık 2 milyon kişinin yararlandığı bu kartı, dünyanın en yaygın sosyal dayanışma ve nakit temelli destek platformu olma özelliğini taşıyor.

Toplam 110 milyon lira nakit yardımı

Bu yıl ilk etapta yaklaşık 220 bin aileye hane başı 500 liralık yardım verecek Kızılay, toplam 110 milyon liralık nakit yardımla ramazan faaliyetine başlayacak. Yaklaşık 76 milyon lira değerindeki yardımlara denk gelen 31 sabit aşevi ve 74 mobil ikram aracı aracılığıyla da yaklaşık 3,8 milyon kişilik iftar yemeği çıkarılacak.

23 ülkede toplam 55,5 milyon lira değerinde, ağırlıklı olarak gıda ve bayramlık giysi yardımı sağlayacak Kızılay, yaklaşık 97 bin 500 gıda kolisi, 230 bin kişiye iftar, 32 bin 500 kişiye bayramlık ve 6 bin 500 aileye nakit yardımı yapacak.

TDV, 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu yıl da ramazanda yardım organizasyonları yapacak Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin Beklenen Sensin" temasıyla çalışmalarını yürütecek.

Hayırseverlerin desteğiyle Türkiye ve 83 ülkedeki 273 bölgede 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen TDV, yurt içinde 72 bin 150 aileye alışveriş kartı, 8 bin 800 kişiye bayramlık elbise, yurt dışında ise 153 bin 586 aileye gıda paketi, 114 bin 13 aileye iftar kumanyası ve 13 bin kişiye bayramlık giysi dağıtmayı planlıyor.

Hayırseverlerin Türkiye'deki 1003 şubesine bağışlarının sürdüğü TDV, 2021'de ramazanda 75 ülkedeki 207 bölgede 78 milyon 300 bin liralık yardım yaptı.

Ramazanda "Bir Damla Hayat Su Kuyusu" ve "Vakıf Çeşmesi" projeleri kapsamında 17 ülkede 101 su kuyusu ve vakıf çeşmesinin açılışını gerçekleştirecek TDV, insanları temiz içme suyuna kavuşturacak. Kutlu ayda açılacak yeni su kuyusu ve vakıf çeşmeleriyle 650 bin kişi daha temiz suya erişecek.

İHH yardımlarıyla 2,5 milyon kişiye ulaşacak

"Ramazan'ı Yaşat" sloganıyla faaliyetlerine başlayan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bu ay boyunca Türkiye dahil 57 ülkede yaklaşık 2,5 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

İHH, 31 ülkedeki 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık giysiler hediye edecek. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 200 liraya bir çocuğu giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

Ramazanda yaklaşık 140 bin kişinin, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından İHH aracılığıyla faydalanması planlanırken, 400 lira olarak belirlenen kumanya paketlerinin Türkiye ve yurt dışında yaklaşık 300 bin ihtiyaç sahibine ulaştırılması amaçlanıyor.

Vakıf, savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere Orta Asya, Doğu Asya ve Kafkasya, Balkanlar, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Güney Asya, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'da faaliyet yürütmeyi planladı.

Hayırseverler, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekat, fitre, sadaka ve kumanyalarını bağışlayarak İHH'nin ramazan kampanyalarına destek olabilecek.

Deniz Feneri 30 ülkede ramazan yardımı yapacak

Ramazanda yurt içi ve dışında 30 ülkede yaklaşık 500 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Deniz Feneri Derneği, gıda kolisi dağıtacak, 5 bin yetim çocuğa 175'er lira bayram harçlığı verecek.

Dernek, bunun dışında Suriye'nin İdlib kırsalındaki yetim köyünde anneleriyle kalan 300 yetime de harçlık dağıtacak.

Deniz Feneri, "Bir Kumanya da Sen Bağışla" projesi kapsamında ramazan öncesinde yurt içi ve dışında 15 bin aileye gıda kolisi dağıtımı yaptı.

İdlib kırsalında binlerce Suriyeli aileye gıda ve sıcak yemek ulaştıracak dernek, her türlü ihtiyacını karşıladığı, Azez bölgesinde binlerce kişinin barındığı "Deniz Feneri Haremeyn, Esenler Köyü ve Ehli Şam" kampında gıda ve temizlik ürünleri dağıtacak.

Hayırseverlerin adak, akika ve şükür kurbanlarını ramazanda keserek ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıtacak dernek, adak kurban için yurt içi 1650 lira, yurt dışı ise 1200 lira fiyat belirledi.

Sadakataşı 35 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak

Ramazan çalışmalarına "Dünya Değişsin" çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100'ü aşkın bölgede ramazan çalışmaları yapacak.

Dernek, ramazan yardımları kapsamında yurt içinde 56 ilde yaşayan ihtiyaç sahiplerine marketlerde 300 liralık alışveriş yapabileceği kart dağıtacak.

Bu yıl 15 bini Türkiye'de olmak üzere 40 bin aileye ramazan kumanyası ulaştıracak dernek, iftar organizasyonları çerçevesinde 64 bin kişiyle bir araya gelecek.

Yoksul coğrafyalar ile kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik veren Sadakataşı, ramazanda 10 bini aşkın aileye fitre ve zekat dağıtacak.

Dernek, ramazanda Kudüs, Gazze, Suriye, Yemen, Ukrayna ile Arakan gibi bölgelerde yardım faaliyetleri gerçekleştirerek, 4 bin çocuğa bayramlık giysi ve oyuncak hediye edecek.

Cansuyu önceliği kriz bölgelerine ayıracak

"Kazancımız, Allah İçin Verdiğimizdir" sloganıyla ramazan çalışmalarına başlayan Cansuyu Derneği de yardımlarının büyük çoğunluğunu yurt içine ayırdı. Dernek, yurt dışında ise Filistin, Arakan, Yemen gibi kriz bölgelerini önceleyerek dünyanın en yoksul ülkelerine yardımlarını dağıtacak.

Dernek, ramazanda kumanya dağıtımından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımından zekat, fitre ve bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda yardım organizasyonu düzenleyecek.

Beşir Derneği günlük 250 bin kişilik ekmek yapacak

"Ramazan Paylaşmaktır" sloganıyla bu yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Beşir Derneği, 100 bin kişiye kumanya ve temel ihtiyaç malzemeleri, yurt içi ve dışında 80 bin kişiye fitre, Afganistan ile Suriye'nin Cerablus bölgesindeki aşevlerinden 100 bin kişiye sıcak yemek ulaştıracak.

Beşir destek kartıyla 10 binden fazla kişiye temel ihtiyaç malzemeleri, giyim ve bayramlık hediyeler vermeyi hedefleyen dernek, Kilis'teki günlük 250 bin kişilik üretim kapasiteli fırınıyla ramazan boyunca binlerce ekmek üretip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Ramazanda gıda kumanyası, zekat, fitre, fidye ve bayramlık dağıtımlarıyla toplanan bağışları çeşitli ülkelerdeki ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak dernek, yetim, öksüz ve diğer ihtiyaç sahibi çocuklara da bayramlık dağıtacak.

Ramazanda, "Bir Kap, Bir Kalp" projesiyle hayırseverlerin kendi evlerinde hazırladığı iftariyeliklerden ihtiyaç sahiplerine dağıtan dernek, 80 bin kişinin ev yemeğine ulaşmasını sağlayacak.

Yardımeli Derneği 600 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor

Yardımeli Derneği de 81 ilde, yurt dışında da 11 ülke 16 bölgede 25 bin kumanya dağıtacak. 35 bin kişilik iftar sofrası kuracak dernek, 7 bin 500 kişiye bayramlık hediye edecek. 10 bin aileye zekat ve fitre ile nakdi yardımda bulunmayı planlayan dernek, 600 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" sloganıyla başlattığı kampanyada beslenme tedavilerinin yanı sıra ramazan boyunca Bangladeş, Tanzanya, Somali, Çad, Lübnan, Benin, Filistin, Pakistan, Sudan, Suriye, Yemen ve Afganistan'da 4 bin kumanya dağıtacak, iftar sofraları kuracak.