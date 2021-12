STK PROJELERİ İÇİN VİZYON PROGRAMLARI BAŞLADI - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları için 'STK Vizyon' programını hayata geçirdi. STK temsilcilerinin katılım gösterdiği programın ilkinin konuşmacısı ise Prof. Dr. Ömer Bolat oldu.

Sultanbeyli'de bir çalışma daha hayata geçiriliyor. Belediye ve STK'lar birlikte ilçeye yönelik çalışmalarda daha fazla iş birliği yapabilmek adına STK Projeleri İçin Vizyon Programlarını bugün hayata geçirdi. Programın ilki MÜSİAD önceki dönem başkanı ve Albayrak Grubun CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat'ın sunumuyla gerçekleşti. STK temsilcileri projenin çok anlamlı olduğunu ve birlikte çalışma kültürüne katkı sunacağını ifade etti. Programda Başkan Keskin'in ardından Prof. Dr. Ömer Bolat, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine STK yönetimiyle ilgili sunum yaptı. Ardından katılımcılar Çamlıca Kulesi'ni ziyaret etti.

'HER PROJE, YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR'

Programda konuyla ilgili bilgiler veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Sultanbeyli ortak değerimiz, dolayısıyla verilen her çaba kıymetli, her çalışma önemli. Gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve yaşlılarımıza yönelik yapılan her projenin ilçemiz için yeni ve güzel bir başlangıç olduğuna inanıyoruz. Projelerimizi STK'larımızla, kamu kurumlarımızla birlikte hayata geçiriyor, ilçemizi her gün daha iyiye taşımak için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda STK'larımızla proje odaklı buluşmalar gerçekleştirecek, birlikte yeni vizyon projeler ortaya koyacağız' dedi.

'STK'LARLA PROJE İMKANLARINI DAHA VERİMLİ KULLANACAĞIZ'

İlçeye kalıcı yatırımlar kazandırmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Keskin, Sultanbeyli'de hayata geçirilen birçok değerli yatırım için önemli oranda destek sağlandığını belirtti. Yeni proje imkanlarını STK'larla daha verimli kullanmayı arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Keskin, 'Katılımcı yönetim anlayışımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, şehir kimliğiyle daha yaşanabilir bir kent öncelikli amacımız. Fikirlerimizi birleştiriyoruz, Sultanbeylimizi güçlü yarınlara taşıyoruz. Türkiye'nin vizyon projelerini de ziyaret edeceğimiz STK Vizyon Programımız ilçemize hayırlı olsun' şeklinde konuştu.

STK GELİŞMİŞ ÜLKENİN GÖSTERGESİDİR

Davetleri için belediyeye teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Ömer Bolat ise STK'ların gelişmiş ülke göstergesi olduğunu söyledi. Sultanbeyli'de de çok sayıda STK'ların görev yaptığını, birçok faaliyetler gerçekleştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Polat, 'Sultanbeyli'de gerek mülki idare, yerel yönetim, gerekse halkımızın STK'lar üzerinden katılımcı anlayışla ortak olması ve bu iş birliği temelinde; beldelerimizin, ilçelerimizin, şehirlerimizin sorunlarının çözümünde ortak bulunması, ortak çözümler peşinde koşulması ve yerel kalkınmanın başarılması, halkımızın ihtiyaç duyduğu konularda iş birliği yapma gibi amaçla bu çalışmalar yürütülecek' dedi.

TECRÜBELERİNİ STK'LARLA PAYLAŞTI

Belediyeyi STK Vizyon programını gerçekleştirdiğinden dolayı tebrik eden Prof. Dr. Ömer Bolat, 'İnşallah STK'lar da belediyeyle çok iyi iş birliği yaparlar ve çok daha iyi, güzel, gelişmiş, kalkınmış bir Sultanbeyli yaratılır. Ben de bu açılış programında kırk yıllık bir STK yöneticisi olarak tecrübelerimi, bilgilerimi STK başkanlarıyla ve yöneticileriyle paylaşmaya gayret ettim' diye konuştu.