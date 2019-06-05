Son Dakika Haberleri: STK raporu: Hiçbir ülke BM'nin 2030 hedefi olan kadın erkek eşitliğine ulaşamayacak
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STK raporu: Hiçbir ülke BM'nin 2030 hedefi olan kadın erkek eşitliğine ulaşamayacak

1 saat önce

Bağımsız bir sivil toplum örgütünün araştırmasına göre bu güne kadar hiçbir ülke Birleşmiş Milletler’in 2030 için cinsiyet eşitliği hedefine ulaşamadı ve gerekli düzenlemeler yarılmadıkça da ulaşamayacak

STK raporu: Hiçbir ülke BM'nin 2030 hedefi olan kadın erkek eşitliğine ulaşamayacak, System.String[]
Hiçbir ülke Birleşmiş Milletler'in 2030 için belirlediği cinsiyet eşitliği hedefine ulaşamadı.

Uluslararası sivil toplum örgütü Equal Measures 2030'un raporuna göre, gerekli düzenlemeler yapılmadıkça, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde alınan karar kapsamında 2030 yılı için hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği sağlanamayacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:23 
Birleşmiş Milletler, Dünya
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