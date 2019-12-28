STK temsilcileri, İdlib'deki saldırılara tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK temsilcileri, İdlib'deki saldırılara tepki gösterdi - Son Dakika

STK temsilcileri, İdlib'deki saldırılara tepki gösterdi

6 saat önce

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Batman Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Batman Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, tekbirler eşliğinde, taşıdıkları dövizlerle İdlib'de sivillere yönelik saldırıları kınadı.

Özgür-Der Batman Şubesi Başkanı Ramazan Çelikal, burada yaptığı açıklamada, Suriye'de 9 yıldır devam eden savaşın bilançosunun her geçen gün arttığını söyledi.

İdlib'de insanların katledildiğini anlatan Çelikal, "Katil Esed'in, Rusya'nın ve onlarla iş birliği içinde olan diğer ülkelerin işledikleri cinayetler ülkeyi kan gölüne çevirmiş vaziyette. Sivil ve savunmasız insanların katledilmesine kör, sağır ve dilsiz kalan bölgesel ve küresel güçlerin ahlaksız, vicdansız ve umursamaz tavrı, Suriye'deki trajediyi bugün daha da ileriye taşıyor." diye konuştu.

Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısının 215 bini bulduğunu ifade eden Çelikal, Suriye'deki iç savaşın bu noktaya gelmesinin en önemli nedenlerinden birinin bölgedeki Müslüman devletlerin parçalanmışlığı olduğunu belirtti.

Çelikal, şunları kaydetti:

"Bugün yanı başımızdaki kardeşlerimize sahip çıkma günüdür. Zalim Esed'e teslim olmayı kabul etmeyen bu mazlum halk, şu anda ağır bombardıman ve kitle imha silahlarıyla yok edilmek istenmektedir. Gereken tepkiler verilmezse maalesef İdlib de diğer bölgeler gibi yıkıma uğrayacak ve ağır bir bilançoyla karşı karşıya kalacağız. Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan katliamların İdlib'de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar dayanışma sergilemeli ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir."

Daha sonra Suriyeliler için dua edildi.

STK temsilcileri, İdlib'deki saldırılara tepki gösterdi

Batman, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:47 Kaynak: AA
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