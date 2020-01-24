STK temsilcileri İzmit'te buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam STK temsilcileri İzmit'te buluştu - Son Dakika

STK temsilcileri İzmit'te buluştu

7 saat önce

Kocaeli'de bulunan sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu güçlendirmek adına yapılan "Dernekler Buluşuyor" toplantısı İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

STK temsilcileri İzmit'te buluştu, System.String[]

Kocaeli'de bulunan sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğu güçlendirmek adına yapılan "Dernekler Buluşuyor" toplantısı İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Dernekler Buluşuyor" toplantısı Belsa A Blok 9. kattaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocaeli'de ki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla yapılan toplantıya İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Toplantıda dernek yöneticileri yürüttükleri projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunurken, planlanmış organizasyonlarına davetlerde bulundular.


Sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıların devam edeceği belirtildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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