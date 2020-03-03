STK temsilcilerinden Bulanık Meslek Yüksekokulu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK temsilcilerinden Bulanık Meslek Yüksekokulu'na ziyaret - Son Dakika

STK temsilcilerinden Bulanık Meslek Yüksekokulu'na ziyaret

6 saat önce

Bulanık ilçesindeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Bulanık Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret etti.

STK temsilcilerinden Bulanık Meslek Yüksekokulu'na ziyaret, System.String[]

Bulanık ilçesindeki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Bulanık Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halidi, eğitime olan ilgilerinden dolayı STK temsilcilerine teşekkür ederek, yurt konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ise çalışmalarından dolayı Halidi'ye teşekkür ederek, "MYO'nun öğrenci yurdu konusunda sıkıntısı var. STK'larla en kısa sürede bu sorunu çözmeye çalışacağız." dedi.

Ziyarete, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Hanifi Koşuncu ve Halk Bankası Müdürü Hüseyin Yılmaz da katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Bulanık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:14 Kaynak: AA
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