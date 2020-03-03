STK temsilcilerinden MYO Müdürü Halidi'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK temsilcilerinden MYO Müdürü Halidi'ye ziyaret - Son Dakika

STK temsilcilerinden MYO Müdürü Halidi'ye ziyaret

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü (MYO) Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret etti.

STK temsilcilerinden MYO Müdürü Halidi'ye ziyaret, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü (MYO) Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret etti.


Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren MYO Müdürü Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi, STK'ların eğitime olan ilgisinden dolayı heyete teşekkür etti. Halidi, Bulanık MYO olarak tek sıkıntılarının öğrenci yurdu olduğunu dile getirdi. Halidi, "MYO'daki bütün bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin hemen hepsi çok güzel yerlerde hemen iş imkanı bulacaklar. Örneğin yüksek oranda hayvancılık faaliyetleri yapılan Bulanık ilçesinde azımsanmayacak sayıda veteriner kliniği bulunuyor. Ayrıca Muş'un merkez ve ilçeleri göz önünde bulundurulduğu zaman bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının açılmış olması son derece önemli. Mezun olan öğrenciler ilçemizde ve bölgede aktif biçimde çalışacaklar" dedi.


Bulanık Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Galip Halidi'yi ziyaret ettiklerini ifade eden STK temsilcileri de, MYO'nun Bulanık için bir nimet olduğunu belirterek, 186 öğrenci ve 18 öğretim üyesi bulunduğu ilçeye büyük getiri olduğunu dile getirdiler. Ziyarette Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ve personelleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Hanifi Koşuncu, Halk Bankası Müdürü Hüseyin Yılmaz ve gazeteciler yer aldı. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor
Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: STK temsilcilerinden MYO Müdürü Halidi'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]