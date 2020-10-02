Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika

Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek

Düzce'deki yabancı öğrenciler ve STK üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Düzce'deki yabancı öğrenciler ve STK üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Cedidiye Meydanı'nda toplanan Düzce Üniversitesi öğrencileri ile sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Düzce Üniversitesi Türk Birliği Topluluğu Başkanı Sagi Nebiev, bölgede Ermenistan tarafından birçok ihlal yapıldığını belirterek, uluslararası kuruluşlara, Ermeni devletinin saldırgan politikasını durdurma ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Eyleme, Düzce Alperen Ocakları Başkanı Onur Çetin ve Alperen Ocakları üyeleri de destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilen açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek
Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek
Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek
Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek

Sivil Toplum Kuruluşları, Azerbaycan, Ermenistan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi         
21:01
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
19:43
Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü         
18:19
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi         
15:35
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 21:43:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei