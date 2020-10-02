Düzce'deki öğrenciler ve STK'lardan Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika

Düzce'deki yabancı öğrenciler ve STK üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Cedidiye Meydanı'nda toplanan Düzce Üniversitesi öğrencileri ile sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile destek sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Düzce Üniversitesi Türk Birliği Topluluğu Başkanı Sagi Nebiev, bölgede Ermenistan tarafından birçok ihlal yapıldığını belirterek, uluslararası kuruluşlara, Ermeni devletinin saldırgan politikasını durdurma ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürleştirme çağrısında bulunduklarını söyledi.

Eyleme, Düzce Alperen Ocakları Başkanı Onur Çetin ve Alperen Ocakları üyeleri de destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilen açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.