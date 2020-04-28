STK'yı telefonla arayıp muhabbet kuşu istediler - Son Dakika
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STK'yı telefonla arayıp muhabbet kuşu istediler

6 saat önce

Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla eve kapanan yaşlı çiftin yüzü, muhabbet kuşlarıyla güldü.

STK'yı telefonla arayıp muhabbet kuşu istediler, System.String[]

Sivas'ta Korona virüs (Covid-19) dolayısıyla eve kapanan yaşlı çiftin yüzü, muhabbet kuşlarıyla güldü.


Kent merkezi Huzur mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Halis Torun ve 68 yaşındaki Döndü Torun çifti, Korona virüsün ülkemizde etkisini hissettirmeye başlamasıyla sosyal izolasyonu sağlamak için kendilerini eve kapattı. Yalnız yaşayan yaşlı çift, korona virüsün etkisini devam ettirdiği bu günlerde zamanını namaz kılarak ve televizyon izleyerek geçiriyor. Evde canı sıkılan 70 yaşındaki Halis Torun, Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığını arayarak canının sıkıldığını ve muhabbet kuşu istediğini söyledi. Yaşlı adamın isteğini yerine getiren oda başkanı Mehmet Akgül, iki çift muhabbet kuşunu yaşlı çifte teslim etti. Yerine getirilen istekleriyle yüzleri gülen yaşlı çift, muhabbet kuşlarına 'Fındık' ve 'Leyla' ismini verdi. Oda başkanına teşekkürlerini dile getirmek isteyen Torun çifti, evde büyüttükleri çiçeği de oda başkanı Akgül'e hediye etti.


Korona günlerde sosyal izolasyon sağlamak için kendini eve kapattığını belirten Halis Torun, "70 yaşındayım eşimle birlikte yaşıyorum. Korona günlerinde evimizde namazımızı kılıyoruz, duamızı ediyoruz. Canım sıkıldı, bir kuş olsa da en azından kuşla uğraşsam dedim. Mehmet başkanımı tanıyordum, aradım. Başkanım beni nazik bir dille karşıladı, tamam diyerek kuşumuzu getirdi. Kuşların yemini suyunu vereceğiz, kuşlarla konuşacağız. Vakit geçireceğiz" dedi.


Korona virüsün morallerini bozduğunu belirten Döndü Torun, "Canımız sıkılıyordu, bazen arada da birbirimizle tartışıyorduk. Şimdi kuşlarımız geldi, kuşlarımızla vakit geçiririz. Koronaya kafamızı takıyorduk, moralimiz bozuluyordu. Bundan sonra kuşlarla uğraşırız güzel olur" dedi.


Yaşlı çiftin kuş isteğini yerine getiren Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, "Halis amca 65 yaşından büyük olduğunu ve evden çıkma yasağına takıldı. Bizi arayarak bizden kuş istedi. Biz de Halis amcamızın bu isteğini kulak ardı edemeyecektik ve amcamıza bir çift muhabbet kuşu getirdik. Teyzemle güzel günlerde kuşlarıyla ilgilenmeleri temennisindeyim" şeklinde konuştu. - SİVAS

Torun, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:31 Kaynak: İHA


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