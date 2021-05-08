STL Teknoloji, Türk Hava Yolları için üretilen hijyen kiti için ödül aldı

STL Teknoloji Ltd. Şti. tarafından Türk Hava Yolları için üretilen hijyen kiti Amenities Initiatives Awards 2021" yarışmasında Altın Ürün Ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STL Teknoloji Ltd.Şti'nin salgın sürecinde Türk Hava Yolları'nın sağlıklı ve güvenli yolculuk konusundaki duyarlılığını yansıtan talebine yönelik geliştirdiği Hijyen Seti Uluslararası Ameneties Dergisi tarafından Amenities Initiatives Awards yarışmasında Altın Ürün olarak seçildi.

Havacılık ve Otelcilik Sektörünün kullanıcılarına sunduğu konfor, kolaylık ve keyif ürünlerine odaklanan Ameneties Dergisi bu alandaki en büyük ve en prestijli uluslararası yayın organı olarak faaliyet gösteriyor.

Dergi sektördeki yenilik ve gelişmeleri düzenli periyotlarla okur ve takipçilerine iletmenin yanı sıra hava yolları ve tedarikçilerinin yenilikçiliğini; karşılaştıkları ve üstesinden geldikleri zorluk ve hızlı değişiklikleri takdir etmek için farklı kategorilerde ödüller dağıtıyor.

Bu yıl salgın koşullarında yeniden tanımlanan standartlar konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen dergi, yarışmaya katılan ürünleri değerlendirirken hijyen, sürdürülebilirlik ve sağlıktan oluşan 3 ana kriter ışığında seçimlerini yaptı.

Ürün tasarım uzmanlarından oluşan bir jürinin tarafından değerlendirilen ürünler 4 ana kategoride ödüle layık görüldü.

Platin - Olağanüstü bir ürün, Altın - Mükemmel bir ürün, Gümüş - Çok başarılı bir ürün, Bronz - İyi yapılmış basit bir ürün

Yarışma jürisi ürünleri taktir ederken Hijyen kriteri açısından maskeler, ıslak mendiller ve ambalajlar da dahil olmak üzere her bir kitin içinde yer alan el antiseptikleri ve temizlik mendilleri gibi ürünlerin kalitesinin yolcunun asgari kendi kendine satın alabileceğine eşdeğer olmasını yolcu güveni açısından önemli gördü.

Sağlık açısından ise yolcuların yolculukları sırasında kendilerini rahat hissetmelerini ve varış noktalarına sakin ve tazelenmiş bir şekilde varma olasılıklarını artırma becerisine göre değerlendirme yaptı.

Önemli bir diğer kriter sürdürülebilirlik oldu. Jüri dış ve iç ambalaj için kullanılan malzemeleri, geri dönüştürülemeyen öğelerin yeniden kullanılabilirliğini ve tek kullanımlık plastiklerin yerine kullanılan yenilikçi malzemeleri dikkate aldı.

Tüm bu değerlendirmelerden sonra STL Teknoloji Ltd. Şti tarafından üretilen Hijyen Kiti'nin Altın Ürün ödülüne layık görülmesi milli hava yolumuzun küresel iddialarıyla uyumlu olarak tüketici konforu açısından sergilediği titizliğin uluslararası otoritelerce de tescili oldu.

Bilgisayar teknolojilerinden seyahat ve valiz sistemlerine, sağlık ve medikal ekipmanlardan enerji sistemlerine birçok önemli alanda girişimde bulunan STL Teknoloji Ltd. Şti, geliştirdiği üstün nitelikli ürünlerle Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak için çalışmayı kendine misyon edinmiş bir kuruluş.

Arnavutköy Deliklikaya Özel endüstri Bölgesindeki (DESB) tesislerinde üretim yapan STL Teknoloji, ürün yelpazesini düzenli olarak genişletirken alanındaki en yeni teknolojilerle üretim hatlarını da sürekli olarak güncelliyor.

Türk Hava Yolları'nın yanı sıra iç ve dış pazara PROSEG markasıyla da hijyen ve sağlık ürünleri sunan STL Teknoloji'nin gelişmiş kalite kontrol sistemi ve paketleme avantaj ise üretim gücünün en değerli halkası olmaya devam ediyor.