STM, 30. yılını kutluyor - Son Dakika

STM, 30. yılını kutluyor

03.05.2021 18:11
STM, 30. yılını kutluyor, System.String[]

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), kuruluşunun 30. yılını kutluyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), kuruluşunun 30. yılını kutluyor.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararıyla 1991 yılında kurulan ve faaliyetlerini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde sürdüren STM, kurulduğu yıldan bu yana yüksek nitelikli insan kaynağıyla mühendislik, teknoloji ve danışmanlık faaliyetleri yürüterek askeri deniz platformlarından otonom sistemlere, siber güvenlikten uydu ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda ürün ve çözümler geliştirerek savunma sanayi alanında Türkiye'nin gücüne güç katıyor.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketlerinin sıralandığı Defence News Top 100 listesinde 2018 yılından bu yana yer alarak Türkiye'yi temsil eden STM, Türkiye'nin savunma sanayi ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne önemli katkılar sunuyor ve küresel çapta rekabetçi, ileri teknolojili, yenilikçi ve milli çözümler geliştiriyor.

Özellikle askeri deniz platformları ihracatında önemli başarılar elde etmiş bir şirket olan STM, bu alanda yakaladığı ihracat başarısını, geliştirdiği otonom sistemler ve siber güvenlik alanına taşımak adına Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya, 20'den fazla ülkede iş birlikleri, ihracat ve iş geliştirme faaliyetleri yürütüyor.

Otonomi, su üstü ve su altı platformları, yapay zeka, akıllı seyrüsefer sistemleri, ileri analitik ve makineleşme, blokzincir teknolojisi ile kritik/gizli haberleşmenin sağlanması konuları üzerinde de Ar-Ge çalışmalarını yürüten STM, hem savunma ekosisteminin hem de Türkiye'nin yarınlarının inşası için önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.

Tecrübesi ve mühendislik kabiliyetleriyle öne çıktığı askeri deniz platformlarında STM, MİLGEM Projesi'nin ana alt yükleniciliğini, MİLGEM İ Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul'un (F-515) ve Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un da ana yükleniciliğini üstlendi. Ayrıca, denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de kritik görevlerde yer alıyor.

Otonom hareket edebilen, öğrenebilen, karar verebilen mühimmatlı ilk otonom mini İHA'lar olan KARGU, bu alanda öncü olan STM'nin ürün ailesi içinde yer alıyor.

İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayacak Kerkes Projesi'nin de ana yükleniciliği STM tarafından yapılıyor.

Türkiye'de bir ilk olan Siber Füzyon Merkezi, siber güvenlik alanında da çok ciddi yatırımlar yapan ve büyük projeler gerçekleştiren STM tarafından kuruldu.

Yerli ve milli kaynaklar kullanarak ileri teknolojiler üretmek ve ihracat kapasitesini genişletmek üzere belirlediği hedefiyle STM, kritik teknolojiye sahip rekabetçi ürün, sistem ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

"Savunma sanayimiz bir bütün olarak değer oluşturmaya devam ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz bir bütün olarak değer oluşturmaya devam ediyor. Bu değerin şüphesiz en önemli aktörleri arasında ise savunma sanayi firmalarımız yer alıyor. STM de savunma ekosistemimizin firmalarından biri olarak gerek ülkemizin savunma ihtiyaçlarına gerekse dost ve kardeş ülkelerin savunma ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği özgün çözümleri ile sektörümüzün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Bu yıl 30. yılını kutlayan STM'nin savunma sanayimiz için gelecekte de canla başla çalışacağına olan inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum."

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise STM'nin kurulduğu günlerdeki Türkiye'nin savunma imkan ve kabiliyetleri ile bugün gelinen noktada çok önemli eşikler atlandığını belirterek, "Biz de STM olarak, ilk adımlarımızı attığımız o anlardan itibaren sektörümüzün bu değişim ve gelişiminin bir parçası olarak kendimizi sürekli geliştirdik ve kabiliyetlerimizi çeşitlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Güleryüz, Türkiye'nin savunma sanayi ihtiyaçları konusunda ileri teknolojiye sahip milli çözümler sunarken, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesi için de sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olduklarını aktararak, "'Sınırsız Teknolojiler, Güvenli Yarınlar' hedefiyle ülkemiz için alacağımız daha çok yol ve yapacağımız daha çok işimiz var." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayi, Türkiye, İhracat, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi STM, 30. yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi


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