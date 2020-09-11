STM'den "STM ile 1e1 Cevaplar" projesi

Savunma sanayiinde özgün ve yerli çözümleriyle öne çıkan STM, başlattığı dijital projesiyle, kamuoyuna, sosyal medya üzerinden tecrübesini aktarmaya başlıyor.

STM açıklamasına göre, "STM ile 1e1 Cevaplar" isimli dijital projede sunucu Deniz Bayramoğlu soruyor, yanıtları STM yöneticileri veriyor. A'dan Z'ye savunma sanayiine yönelik merak edilenlere değinilecek projeyle STM, ekonomik kalkınma üzerinde önemli bir etkiye sahip olan ve bugün artık ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi sayılan savunma sanayiini, kamuoyuyla yakınlaştırabilmeyi ve sektörü tüm yönleriyle anlatabilmeyi hedefliyor.

Kısa video formatıyla yayınlanacak ve "Bir gemi ya da drone üretimi için ne kadarlık bir AR-GE süreci gerekir?", "Blok zincir teknolojiyle bizi nasıl bir gelecek bekliyor?", "Büyük veri, ne kadar büyük?", "Otonom ve insansız teknolojilerde yapay zekanın payı nedir?" gibi sorulara yanıt verecek olan STM, projesiyle sektörü kamuoyuyla yakınlaştırabilmeyi hedefliyor.

2021 yılı Nisan ayı sonuna dek sürmesi hedeflenen projede, bilgi çöplüğünden anlamlı veri çıkarmak, siber tehditlere en açık sektörler, denizaltı ve droneların işleyişi, gençler için savunma sanayiinde kariyer, sektörde yerlilik oranları ve AR-GE, tedarik ve hukuk süreçleri, Türkiye'nin mühendislik kabiliyeti ve ihracatı gibi pek çok başlık yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, askeri deniz platformları, otonom sistemler, siber güvenlik, uydu ve radar teknolojileri, komuta kontrol sistemleri, sertifikasyon ve danışmanlık olmak üzere Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birçok alanda görev ve sorumluluk üstlenen STM, projesiyle savunma sanayii ve teknolojiyi kamuoyuna anlaşılır ve kolay bir dille anlatacak; tecrübe, uzmanlık ve öngörü gerektiren yanıtlarıyla ise gençlerden sektör profesyonellerine geniş bir kesime hitap edecek.

Deniz Bayramoğlu'nun yönelteceği sorulara STM'nin her kademeden yöneticisinin yanıt vereceği dijital proje ile şirket, ekonomik kalkınma üzerinde önemli etkiye sahip olan ve ekonomi içinde yer alan hemen her sektörle olduğu kadar teknolojiyle de doğrudan bağlantılı olan savunma sanayiini, kamuoyuna yakınlaştırabilmeyi hedefliyor.