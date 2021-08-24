STM'nin deniz projeleri ve Taktik Mini İHA Sistemleri IDEF'e damga vurdu

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) deniz projeleri Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, TS-1700 Denizaltı ve Sahil Güvenlik Gemileri 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) katılımcılarla buluşurken, STM'nin Taktik Mini İHA Sistemleri alanındaki yeni çözümleri IDEF'te büyük ilgi gördü.

STM'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ve milli sistemler geliştirerek, Türk savunma sanayisinde önemli rol oynayan STM, dikkati çeken son ürünlerini IDEF'21'de sergiledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, kritik projelere imza atan STM, IDEF'te yerini alarak, milli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği yenilikçi ürünlerini sektör ile bir araya getirdi.

TCG İSTANBUL ve MİLGEM fuarda boy gösterdi

Türkiye'nin en büyük mühendislik gruplarından biri olan ve askeri denizcilik alanında yaptığı ihracatlarla Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden STM, merakla beklenen askeri denizcilik platformlarını IDEF'te sergiledi. STM'nin ana yükleniciliğini üstlendiği Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un (F-515) yanı sıra MİLGEM Ada Sınıfı Korvet, Lojistik Destek Gemisi, Açık Deniz Karakol Gemisi OPV-1900 ve TS-1700 Denizaltı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. STM, IDEF'21'de ilk kez, 3 farklı Sahil Güvenlik Gemisi ve sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilecek MPAC platformunu tanıttı.

Taktik Mini İHA Sistemlerinde yeni ürünler görücüye çıktı

Taktik mini İHA üretiminde Türkiye'nin öncü şirketi STM, bu alanda dikkat çeken ürünleriyle fuara damga vurdu. Güvenlik güçlerince başarıyla kullanılan ve bu yıl ihracat başarısına imza atan Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, bu yıl TSK envanterine girmesi planlanan Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Gözcü İHA Sistemi TOGAN fuarda büyük ilgi gördü. STM, bu sınıfta geliştirdiği yeni çözümlerini de ilk kez IDEF'21'de sergiledi. Bu kapsamda, mühimmat bırakan İHA BOYGA, RF Arayıcı Başlıklı KARGU ve zırh delici mühimmat taşıyan KARGU fuarda beğeni topladı.

STM IDEF'te 40'ı aşkın ülkeyi ağırladı

Deniz Projeleri ve Taktik Mini İHA Sistemlerinde elde ettiği ihracat başarısını sürdürmek isteyen STM, aralarında savunma bakanları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanlarının da yer aldığı çok sayıda üst düzey heyeti IDEF'te ağırladı. 40'ı aşkın ülkeden, 100'e yakın heyet ile yapılan görüşmelerde, STM'nin mühendislik kabiliyetleri ve ürünleri hakkında bilgiler verildi, iş birlikleri masaya yatırıldı. Yerli ve yabancı birçok basın mensubu da STM ürünlerine ilgi gösterdi.

Taktik mini İHA üretiminde Türkiye'nin öncü şirketlerinden STM ile Türkiye'nin zırhlı muharebe aracı üreticilerinden NUROL MAKİNA arasında, IDEF 2021'de İyi Niyet Protokolü'ne de imza atıldı. Anlaşma ile, NUROL MAKİNA tarafından üretilen zırhlı araçlara, STM'nin geliştirdiği ürünlerin entegrasyonu sağlanacak ve tecrübe paylaşımı yapılacak.