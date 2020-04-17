STM ThinkTech, Kovid-19 için online "beyin fırtınası" yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi STM ThinkTech, Kovid-19 için online 'beyin fırtınası' yapacak - Son Dakika Ekonomi

STM ThinkTech, Kovid-19 için online "beyin fırtınası" yapacak

6 saat önce

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin düşünce kuruluşu STM ThinkTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine ve bundan sonra alınması gereken önlemlere ilişkin ilk kez 22 Nisan'da online panelle "beyin fırtınası" gerçekleştirecek.

STM ThinkTech, Kovid-19 için online

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin düşünce kuruluşu STM ThinkTech, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine ve bundan sonra alınması gereken önlemlere ilişkin ilk kez 22 Nisan'da online panelle "beyin fırtınası" gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, STM ThinkTech'in odak toplantılarının 10'uncusu olan "COVID-19 Şoku ve Elastikiyet: Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?" paneli, 22 Nisan Çarşamba günü 17.00-18.30 saatlerinde düzenlenecek. Program, STM ThinkTech'in Youtube ile Twitter hesaplarından canlı yayınlanacak.

Alanında tanınmış konukların görüşlerini aktaracağı online toplantıda, Kovid-19 sonrasındaki süreçle ilgili toplumsal öngörüler kamuoyuyla paylaşılacak.

"ThinkTechOnline-Focus" toplantısında, küresel boyutta toplumları etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin stratejik etkileri, "elastikiyet" konseptinin "hazırlık", "şoka maruz kalma", "telafi" ve "adaptasyon" evreleri bağlamında bütüncül olarak masaya yatırılacak.

Moderatörlüğünü STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan'ın üstleneceği "ThinkTechOnline-Focus" toplantısında, panelistler AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay ve STM ThinkTech Modelleme ve Simülasyon Lideri Dr. Gökhan Özkan olacak. Oturumda, küresel şokların yaratacağı kritik değişimler hem küresel hem de ulusal seviyede tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Alternatif çözüm yolları masada olacak

Panele katılan uzmanlar, ülkelerin, sosyal, sağlık, eğitim, ekonomik, güvenlik, gıda, tedarik zinciri, iletişim ve ulaşım gibi kritik öneme sahip sistemlerinde şokların yaratacağı olası sonuçlar ve performans değişimlerine odaklanacak. Panelistler, pandemi gibi şok türlerinin etkisiyle yaşanan bu hızlı dönüşümlere uyum sağlayabilmek için geliştirilmesi gereken karar destek mekanizmalarını ve çözüm yolu alternatiflerini tartışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güleryüz, "Günümüz dünyasında küresel etkiye neden olan ve toplumların ani uyum değişiklikleri göstermesi gereken olaylara şahit oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bunun en güncel örneği olarak Kovid-19 süreci gibi pandemi durumları da devletlerde ve toplumlarda büyük ölçekli dönüşümün tetikleyicisi oluyor. Süreç içinde gerçekleşebilecek önemli ve köklü değişimleri öngörerek, adaptasyon alternatifleri oluşturmayı amaçlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Çarşamba, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:52 Kaynak: AA

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