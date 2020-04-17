STM ThınkTech odak toplantısı, Covıd-19 nedeniyle ilk kez onlıne olarak gerçekleşecek - Son Dakika

Türkiye'nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, odak toplantılarının onuncusu"COVID-19 Şoku ve Elastikiyet: Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?" başlığıyla ilk defa dijital platformlarda gerçekleştirecek. Alanında önemli konukların görüşlerini aktaracağı online toplantıda korona sonrasındaki süreçle ilgili toplumsal öngörüler kamuoyuyla paylaşılacak.



STM'nin mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarındaki derin bilgi birikimi ve tecrübesini bölgesel ve küresel ölçekte bir sinerjiye dönüştürmek üzere kurduğu STM ThinkTech; artık gelenekselleşen ve konusunda uzman isimlerle gerçekleştirdiği Odak Grup Toplantılarını ilk defa canlı olarak online platforma taşıyor.



"COVID-19 Şoku ve Elastikiyet: Toplumsal Adaptasyon Nasıl Sağlanabilir?" başlıklı "ThinkTechOnline|Focus" toplantısında; küresel boyutta toplumları etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin stratejik etkileri,"elastikiyet (resilience)" konseptinin "hazırlık", "şoka maruz kalma", "telafi" ve "adaptasyon" evreleri bağlamında bütüncül olarak masaya yatırılacak.



Moderatörlüğünü STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan'ın üstleneceği "ThinkTechOnline|Focus" toplantısında panelistler AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay ve STM ThinkTech Modelleme ve Simülasyon Lideri Dr. Gökhan Özkan küresel şokların oluşturacağı kritik değişimleri hem global, hem de ulusal seviyede bütün boyutlarıyla ele alacak.



Küresel şokta hızlı değişime hızlı uyum



Panelde uzmanlar; ülkelerin sosyal, sağlık, eğitim, ekonomik, güvenlik, gıda, tedarik zinciri, iletişim ve ulaşım gibi kritik öneme sahip sistemlerinde şokların oluşturacağı olası sonuçlar ve performans değişimlerine odaklanacak. Konusunda uzman panelistler, pandemi gibi şok türlerinin etkisiyle yaşanan bu hızlı dönüşümlere uyum sağlayabilmek için geliştirilmesi gereken karar destek mekanizmalarını ve çözüm yolu alternatiflerini tartışacak.



STM Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güleryüz "Günümüz dünyasında küresel etkiye neden olan ve toplumların ani uyum değişiklikleri göstermesi gereken olaylara şahit oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bunun en güncel örneği olarak Korona süreci gibi pandemik durumlar da devletlerde ve toplumlarda büyük ölçekli dönüşümün tetikleyicisi oluyor. Süreç içerisinde gerçekleşebilecek önemli ve köklü değişimleri öngörerek, adaptasyon alternatifleri oluşturmayı amaçlamalıyız" dedi.



"ThinkTechOnline|Focus" sosyal medyada canlı izlenebilecek



STM ThinkTech'in öncülüğünde panelistlerin ve katılımcıların ilk defa dijital ortamda buluşacağı "ThinkTechOnline|Focus" 22 Nisan 2020 Çarşamba günü 17: 00 - 18: 30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve STM ThinkTech'in Youtube ile Twitter hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL