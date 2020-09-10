"STM ThinkTech Outlook" raporu yayınlandı - Son Dakika

"STM ThinkTech Outlook" raporu yayınlandı

Teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, "STM ThinkTech Outlook" raporunu "Yapay Zeka: Yaklaşım ve Uygulamalar" başlığıyla yayınladı.

Teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, "STM ThinkTech Outlook" raporunu "Yapay Zeka: Yaklaşım ve Uygulamalar" başlığıyla yayınladı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, tüm dünyadan yapay zeka konusunda önde gelen akademisyen, yazar ve iş insanlarının görüş, yaklaşım ve önerilerinin analiziyle hazırlanan raporda, yapay zekanın iş modellerinden gündelik hayata, eğitimden sağlığa yaşamın her alanında oluşturduğu dönüşümler ele alınıyor.

Teknolojiden sağlığa, gıdadan savunmaya pek çok alanda raporlar, analizler ve blog yazıları hazırlayarak kamuoyuna sunan STM ThinkTech'in internet sitesinden erişebilen rapor, yapay zekayı irdeliyor. Dünyadaki gelişmeleri özetleyerek, yapay zekanın geleceğine akademisyen, düşünür, yazar ve uzmanların görüşleri ışığında göz atan rapor, konunun uzmanlarının 150'den fazla eseri incelenerek, 11 bölüm halinde hazırlandı.

"Tüm Dünyada Yaşanan Yapay Zeka Patlaması" başlıklı ilk bölümde 2019 yılında yapay zeka alanında yapılan akademik çalışmalar, alınan patent sayıları, yatırımlar, yeni uygulama alanları ve sektör büyüklüğüne ilişkin veriler paylaşılıyor. "Yapay Zeka ve Jeopolitik Yarış" başlıklı ikinci bölüm ise büyük güçler arasındaki yapay zeka standartlarını belirleme yarışında son gelişmeleri özetliyor. Raporda Çin, ABD ve Avrupa'da yapay zeka alanında avantaj elde etmek için son dönemde atılan adımlara göz atılıyor.

"Yapay Zeka ve Ekonomi" başlıklı üçüncü bölümde ise yapay zekanın gelişmekte olan ülkeler için bir tehdit olup olmadığı, şirketlerin yapay zekahazırlıkları ve finans sektörünün yapay zekaya bakışı ele alınıyor. "Yapay Zeka ve Eğitim" başlıklı dördüncü bölüm ise eğitim alanında yeni yaklaşımlar, uygulamalar ve tartışılan sorunlar hakkında ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor. "Yapay Zeka ve Sağlık" başlıklı beşinci bölümde yapay zeka ve sağlığa dair konular ele alınırken, "Yapay Zeka ve İklim Değişikliği" başlıklı bir sonraki bölümde ise teknolojinin iklim değişikliği ile ilişkisi irdeleniyor.

"Yapay Zeka, Savunma ve Güvenlik" başlıklı yedinci bölümde yapay zekaya karşı en sert muhalefetin gösterildiği alanda son tartışmalara göz atılıyor. Mahremiyet ihlalleri, genetik testler, siber saldırılar, 5G ve ulusal güvenlik endişeleri, "katil robotlar" bu bölümde ele alınan konular arasında yer alıyor.

Yapay Zeka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'STM ThinkTech Outlook' raporu yayınlandı - Son Dakika Ekonomi

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