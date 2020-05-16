STM ThinkTech savunma sanayii liderlerini ağırlayacak - Son Dakika

Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech'in online ve canlı olarak gerçekleştireceği panelde savunma sanayii kurumları; Covid-19 sürecinde ve sonrasında Türkiye'de ve dünyada savunma sanayiinin adaptasyonu, yol haritası, 'yeni savunma konseptleri' ve senaryolarını tartışacak. Panel, STM ThinkTech'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.



Türkiye'de savunma sanayii liderleri, pandemi sürecinde ve pandemi sonrası dönemde sektörün yol haritası ve 'yeni savunma konsepti' çözümlerini ele almak üzere 20 Mayıs'ta STM ThinktechOnline Paneli'nde bir araya gelecek.



"Salgınla mücadelede ülkemizin başarılı bir sınav vermesinde savunma sanayiimizin kuşkusuz önemli bir payı oldu"



Salgınla mücadelede savunma sanayiinin yerli ve milli çözümlerinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün toplum güvenliğinin sadece geleneksel askeri tehditlere değil; çevre, sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve teknoloji kaynaklı şoklardan kaynaklanan tehditlere de maruz kaldığını Covid-19 salgınıyla en çarpıcı şekilde gözlemledik. Yaşadığımız tecrübe; genetik, mikrobiyoloji, nanoteknoloji gibi alanlarda askeri ve sivil araştırma projeleri ile kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere yönelik sistemlerin önemini arttıracak. Önümüzdeki süreçte biyo-güvenlik alanı çok daha fazla öne çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız milli teknoloji hamlesinin ne kadar isabetli bir adım olduğunu salgın sürecinde tecrübe ettik. Salgınla mücadelede ülkemizin başarılı bir sınav vermesinde savunma sanayiimizin kuşkusuz önemli bir payı oldu. Biyo-güvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği alanlarında yerli proje yatırımlarını da gündeme aldık. STM ThinkTech'in ev sahipliğinde gerçekleşecek panelin, ülkemizin savunma sanayii liderlerinin değerli katkılarıyla savunma alanında izleyeceğimiz yol haritasına ve geliştireceğimiz çözümlere ışık tutacağına inanıyorum" dedi.



"Yeni dünya düzeninde güvenlik ihtiyaçları dönüşecek"



STM ThinkTech tarafından düzenlenen panelin bir online savunma zirvesi niteliğini taşıdığına dikkat çeken STM Genel Müdürü Murat İkinci ise, "Salgın, küresel sorunlara karşı yerli ve milli çözümler üretebilen ülkelerin bu savaştan galip çıkacağı bir tabloyu ortaya koyuyor. Salgın, yerli teknolojiler geliştirmenin ülkemizin geleceği için ne kadar hayati önemde olduğunu ve belirsiz yeni tehditlere karşı 'esnekliğe' sahip olmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Savunma sektörü öncüleri olarak geleceğimize yön veren milli ve özgün projeleri, yeni dünya düzenindeki değişen ve dönüşen güvenlik ihtiyaçlarına kapsayıcı çözümler üretecek şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Panelde bir araya geleceğimiz savunma sanayii liderlerimizin katılımlarıyla sektörümüzün geleceğine şekil verecek değerli fikirler ve öngörüler elde edeceğiz" dedi.



Moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik'in üstlendiği "Covid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu panele; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Yeşiltaş ve STM Genel Müdürü Murat İkinci katılacak.



Panel sosyal medyadan canlı izlenebilecek



STM ThinkTech'in ev sahipliğinde 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü 14: 00-16: 30 saatleri arasında gerçekleştirilecek panel, STM ThinkTech'in Youtube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. - ANKARA