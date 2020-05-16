STM ThinkTech, savunma sanayisinin liderlerini ağırlayacak - Son Dakika

STM ThinkTech, savunma sanayisinin liderlerini ağırlayacak

STM ThinkTech'in 20 Mayıs'ta online ve canlı olarak gerçekleştireceği panelde savunma sanayisinin öncü kurumları, Kovid-19 süreci ve sonrasında Türkiye ve dünyada savunma sanayisinin adaptasyonu, yol haritası, yeni savunma konseptleri ve senaryolarını tartışacak.

STM ThinkTech, savunma sanayisinin liderlerini ağırlayacak, System.String[]

STM ThinkTech'in 20 Mayıs'ta online ve canlı olarak gerçekleştireceği panelde savunma sanayisinin öncü kurumları, Kovid-19 süreci ve sonrasında Türkiye ve dünyada savunma sanayisinin adaptasyonu, yol haritası, yeni savunma konseptleri ve senaryolarını tartışacak.

STM ThinkTech'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de savunma sanayisi liderleri pandemi sürecinde ve pandemi sonrası dönemde sektörün yol haritası ve yeni savunma konsepti çözümlerini ele almak üzere 20 Mayıs'ta STM ThinktechOnline Paneli'nde bir araya gelecek.

STM ThinkTech'in ev sahipliğinde 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü 14.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek panel, STM ThinkTech'in Youtube, Twitter ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak.

Moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik'in üstleneceği "Kovid-19 Süreci ve Sonrasında Türkiye'de ve Dünyada Savunma Sanayii" konulu panele Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Yeşiltaş ve STM Genel Müdürü Murat İkinci katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, salgınla mücadelede savunma sanayisinin yerli ve milli çözümlerinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün toplum güvenliğinin sadece geleneksel askeri tehditlere değil, çevre, sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve teknoloji kaynaklı şoklardan kaynaklanan tehditlere de maruz kaldığını Kovid-19 salgınıyla en çarpıcı şekilde gözlemledik. Yaşadığımız tecrübe, genetik, mikrobiyoloji, nanoteknoloji gibi alanlarda askeri ve sivil araştırma projeleri ile kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere yönelik sistemlerin önemini artıracak.

Önümüzdeki süreçte biyo güvenlik alanı çok daha fazla öne çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız milli teknoloji hamlesinin ne kadar isabetli bir adım olduğunu salgın sürecinde tecrübe ettik. Salgınla mücadelede ülkemizin başarılı bir sınav vermesinde savunma sanayimizin kuşkusuz önemli bir payı oldu. Biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği alanlarında yerli proje yatırımlarını da gündeme aldık. "

STM ThinkTech tarafından düzenlenen panelin bir online savunma zirvesi niteliğini taşıdığına dikkati çeken STM Genel Müdürü Murat İkinci ise, salgının, küresel sorunlara karşı yerli ve milli çözümler üretebilen ülkelerin bu savaştan galip çıkacağı bir tabloyu ortaya koyduğunu aktardı.

İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Salgın, yerli teknolojiler geliştirmenin ülkemizin geleceği için ne kadar hayati önemde olduğunu ve belirsiz yeni tehditlere karşı 'esnekliğe' sahip olmamız gerektiğini bizlere gösteriyor. Savunma sektörü öncüleri olarak geleceğimize yön veren milli ve özgün projeleri, yeni dünya düzenindeki değişen ve dönüşen güvenlik ihtiyaçlarına kapsayıcı çözümler üretecek şekilde geliştirmeyi hedefliyoruz. Panelde bir araya geleceğimiz savunma sanayisi liderlerimizin katılımlarıyla sektörümüzün geleceğine şekil verecek değerli fikirler ve öngörüler elde edeceğiz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:00 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi STM ThinkTech, savunma sanayisinin liderlerini ağırlayacak - Son Dakika Ekonomi

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