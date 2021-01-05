STM ThinkTech'ten işletmelere yönelik rekabetçiliği artıracak program - Son Dakika

STM ThinkTech'ten işletmelere yönelik rekabetçiliği artıracak program

05.01.2021 12:59
STM ThinkTech'ten işletmelere yönelik rekabetçiliği artıracak program, System.String[]

Savunma sanayi firmalarından STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi STM ThinkTech, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle şubat ayında "Rekabet İstihbaratı ve İş Dünyası Harp Oyunu (Business Wargaming) Sertifikalı Eğitim ve Uygulama...

Savunma sanayi firmalarından STM'nin Teknolojik Düşünce Merkezi STM ThinkTech, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle şubat ayında "Rekabet İstihbaratı ve İş Dünyası Harp Oyunu (Business Wargaming) Sertifikalı Eğitim ve Uygulama Programı" başlatacak.

STM açıklamasına göre, STM ThinkTech, modelleme, simülasyon ve danışmanlık bilgi birikimini, üniversite iş birliğiyle, rekabette öne çıkmak isteyen iş dünyasının kullanımına açıyor. İşletmeler, rekabet istihbaratı ile risk ve fırsatları ortaya koyan programla, kör noktalarını tespit edebilecek, öngörülemeyen unsurlar da dahil stratejik plan yapabilecek ve bu planlarını rakiplerinin muhtemel tepkilerine yönelik olarak test ederek riskleri görünür kılabilecek.

Zorlu ve dinamik rekabet koşullarının üstesinden gelmek isteyen şirketlere, geleceğe yönelik strateji oluşturmak ve rakiplerinden ayrışmak konusunda destek olacak programa, rekabetin yoğun olduğu tüm sektörlerden işletmelerin strateji ve iş geliştirme, insan kaynakları, Ar-Ge ve pazarlama bölümlerinden çalışanlar katılabilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde tasarlanan ve uygulamaya yönelik olarak 2 gün süre ile planlanan program, veriye dayalı çıkarımlar yaparak ve farklı bakış açıları kullanarak, uzun vadeli, gerçekçi ve uygulanabilir rekabet stratejileri oluşturmak üzere tasarlandı. Programın ilk gününde "İşletmeler Nasıl ve Niçin Rekabet Eder?", "Rekabet İstihbaratı Nedir ve Nasıl Yapılır?", "Stratejik Kararlar Rekabet Avantajını Nasıl Etkiler?", "Oyun Teorisinin Rekabete ilişkin Bakış Açısı Nasıldır?" soruları yanıt bulacak. Programın ikinci gününde ise "İş Dünyası Harp Oyunu" hakkında bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, oyun kuralları ile oyunda kullanılan araç ve yöntemler anlatılacak ve program katılımcılarının aktif roller alacağı bir uygulama örneğiyle rol tabanlı simülasyon devreye girecek.

" Türkiye'de bu alanda önemli bir boşluğu kapatacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan, günümüzde rekabetin, küreselleşme ve gelişen teknoloji nedeniyle gittikçe zorlaştığını ve işletmelerin artık rekabet güçlerini koruyarak sürdürülebilir büyüme elde edebilmek için alışılagelmiş yöntemlerin dışına çıkması gerektiğini ifade etti.

Doğru stratejik kararlar verebilmenin ve öngörülemeyenleri görebilmenin İş Dünyası Harp Oyunu ile mümkün olabildiğini aktaran Erdoğan, "Pazarların mevcut dinamizmi, rekabet istihbaratı uygulamalarını da işletmeler açısından hayati hale getirdi. İşletmeler sürdürülebilir karlılık için, pazar, rakipler ve bir bütün olarak rekabet ortamı hakkında edindikleri bilgileri, doğru istihbarat ve doğru stratejilerle biçimlendirerek, alanlarında fark yaratmak ve öne çıkmak için kullanabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, savaşlarda taktiksel öngörüler geliştirmek üzere yüz yıllardır kullanılan harp oyunlarının, 1958'de iş dünyasına adapte edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde iş dünyası, 60 yılı aşkın bir süredir, askeri alandaki bu tecrübeyle destekleniyor. Türkiye'de ise bu alanda ciddi bir boşluk söz konusu. Biz de STM ThinkTech olarak bu boşluğu doldurmak ve ülkemizde özel sektörü bu alandaki birikimimizle desteklemek üzere, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi ile yola çıktık. İş dünyasında zorlu rekabet koşullarının üstesinden gelmek, oyunun kurallarını yeniden belirleyebilmek ve rakiplerinden ayrışmak isteyen şirketlerimize bu programımızla destek olacağız.

Her durum için özel olarak tasarlanan rol tabanlı simülasyonlarla şirketler, kör noktalarını tespit edebiliyor. Simülasyon, rakiplerin muhtemel tepkilerine yönelik stratejik planın test edilebilmesine de imkan vermesiyle olası riskleri görünür kılıyor. Sosyal etkileşim sayesinde ise yeni bilgi birikimi oluşturulmasına katkı sunuyor. En önemli katkılarından biri ise takım kültürünü pekiştirmesi. Kısıtlı bilgiden faydalanarak farklı bakış açıları ve sonuçlar kazandıran bu simülasyon, aslında ivmelendirilmiş bir öğrenme biçimi. Riske, değişime ve rakiplere karşı öngörü geliştirilebilmesine imkan veren bu yöntem, iç ve dış dinamiklere çok daha kolay adapte olunmasını da sağlıyor. STM ThinkTech olarak, faaliyetler arası entegrasyonu ve optimizasyonu güçlendiren ve uygulanabilir rekabetçi stratejilerin geliştirilmesine imkan tanıyan iş dünyası harp oyunu tasarımıyla, iş dünyamızın rekabetine destek olmayı amaçlıyoruz."

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İş Dünyası, Türkiye, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi STM ThinkTech'ten işletmelere yönelik rekabetçiliği artıracak program - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edecek Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu CHP Muğla Milletvekili Girgin, Pınar Gültekin'in babasının dava iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu         
12:45
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi         
12:11
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 13:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: STM ThinkTech'ten işletmelere yönelik rekabetçiliği artıracak program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei