STM, yenilikçi ürünleriyle IDEF'21'de yerini alacak

Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, yenilikçi ve milli ürünleriyle, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'2021) yerini alacak.

STM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15'incisi gerçekleştirilecek olan IDEF, sektörün önde gelen yerli ve yabancı birçok firmaya ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde önemli projelere imza atan STM de askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, bütünleşik siber güvenlik çözümlerinden esnek mermi yolu sistemlerine kadar, dikkati çeken ürünlerini fuarda sergileyecek.

Askeri denizcilik platformlarında öncü projeler

Askeri denizcilik alanında Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden ve Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un ana yüklencisi olan STM, sahip olduğu milli mühendislik kabiliyetleri ve geliştirmiş olduğu askeri denizcilik platformları projeleri ile IDEF'21'de yerini alacak. STM bu alanda, MİLGEM, İ-Sınıfı Fırkateyn, Lojistik Destek Gemisi, TS1700 Denizaltı, Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) ürünlerini ve yeni konsept tasarımlarını fuarda sergileyecek.

STM Taktik Mini İHA Sistemleri fuarda boy gösterecek

İnsansız ve akıllı sistemler geliştirilmesi konusunda Türkiye'de ve dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten STM, taktik mini İHA sistemleri alanında fark yaratan ürünlerini de fuarda sektör ile buluşturacak. Bu yıl ilk ihracatına imza atan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif şekilde kullanılan Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, mühimmatlı test atışlarını başarıyla geride bırakan Taşınabilir Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Taşınabilir Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN, STM standında ziyaretçilerini bekliyor olacak. İHA platformlarının GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayacak KERKES Projesi'ni başarıyla sürdüren STM, sürü İHA kabiliyetleriyle fuarda boy gösterecek. ???????STM Standı Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi, Salon 3 | 320A'da olacak.