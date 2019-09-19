Son Dakika Haberleri: STMF Dekanlığında devir teslim töreni yapıldı
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STMF Dekanlığında devir teslim töreni yapıldı

1 saat önce

Prof. Dr. Tahsin Turgay, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan olarak atandı.

STMF Dekanlığında devir teslim töreni yapıldı, System.String[]

Prof. Dr. Tahsin Turgay, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan olarak atandı.


Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Prof. Kadriye Didem Atiş, STMF Dekanlığında yapılan törende görevini Prof. Dr. Tahsin Turgay'a devretti. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli katıldı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
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