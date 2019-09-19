STMF Dekanlığında devir teslim töreni yapıldı
1 saat önce
Prof. Dr. Tahsin Turgay, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan olarak atandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
Prof. Dr. Tahsin Turgay, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesine dekan olarak atandı.
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Prof. Kadriye Didem Atiş, STMF Dekanlığında yapılan törende görevini Prof. Dr. Tahsin Turgay'a devretti. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli katıldı. - SAKARYA
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