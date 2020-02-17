STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor - Son Dakika

STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğrencilerinin çalışmaları, Belçika'da düzenlenen afiş yarışmasında sergileniyor.

STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğrencilerinin çalışmaları, Belçika'da düzenlenen afiş yarışmasında sergileniyor.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dördüncü sınıf Grafik Atölyesi öğrencileri Hakan Nergiz ve Erdoğan Küçükal'ın afiş çalışmaları, Blank Poster'in düzenlediği uluslararası afiş yarışmasında sergilenmeye hak kazandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda seçilen ızgara (grid) temalı 170 çalışmanın yer aldığı sergi, "Fig.4 Festivali" kapsamında Belçika'nın Liege kentinde açıldı.

Sakarya Üniversitesi, Görsel İletişim, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu
Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek 17 yaşındaki Endonezyalı Sarah annesini öldüren saldırganlara cezaevinde sordu: Bunu neden yaptınız?

Son Dakika Haberleri
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:37:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]