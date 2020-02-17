STMF öğrencilerinin çalışmaları Belçika'da sergileniyor - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) öğrencilerinin çalışmaları, Belçika'da düzenlenen afiş yarışmasında sergileniyor.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, STMF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü dördüncü sınıf Grafik Atölyesi öğrencileri Hakan Nergiz ve Erdoğan Küçükal'ın afiş çalışmaları, Blank Poster'in düzenlediği uluslararası afiş yarışmasında sergilenmeye hak kazandı.

Yapılan değerlendirme sonucunda seçilen ızgara (grid) temalı 170 çalışmanın yer aldığı sergi, "Fig.4 Festivali" kapsamında Belçika'nın Liege kentinde açıldı.