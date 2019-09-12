Son Dakika Haberleri: STMF öğrencilerinin eserleri BASE İstanbul'da
Son Dakika Güncel Haber

STMF öğrencilerinin eserleri BASE İstanbul'da

1 saat önce

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserleri, BASE İstanbul'un 2019 seçkisinde sergilenmeye hak kazandı.

STMF öğrencilerinin eserleri BASE İstanbul'da, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserleri, BASE İstanbul'un 2019 seçkisinde sergilenmeye hak kazandı.


Türkiye'nin yeni mezun sanatçı adaylarını aynı çatı altında buluşturan BASE İstanbul'un 2019 seçkisi belli oldu. Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Cengiz Tekin, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Sabiha Kurtulmuş, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna gibi isimlerin seçici kurulda yer aldığı sergiye, 73 üniversiteden gelen bin 570 başvuru yapıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan BASE İstanbul'un seçici kurulunun değerlendirmesi sonucunda, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünden Feyza Doğan Yıldız, Muaz Özden, Özgün Şahin ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Mahmut Rıfkı Ünal'ın eserleri sergilemeye hak kazandı. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Sözcüsü Ongun: Medya AŞ Kutülamare dizisine 12 milyon 750 bin liraya sponsor olmuş
Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Kuvvetli rüzgar bekleniyor İBB'den indirimli İstanbulkart'a yeni düzenleme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:29:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: STMF öğrencilerinin eserleri BASE İstanbul'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]