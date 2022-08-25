Hangi teknoloji devi gizlilik konusunda daha güvenilir? - Son Dakika
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Hangi teknoloji devi gizlilik konusunda daha güvenilir?

25.08.2022 15:56
Hangi teknoloji devi gizlilik konusunda daha güvenilir?

StockApps, teknoloji devlerinin ne tür verileri izlediğini ve gizlilik konusundaki tutumlarını araştırdı. İşte ayrıntılar...

Günümüzde büyük teknoloji şirketlerinin özel verileri takip ettiği yadsınamaz bir gerçek. Şirketler, bu verileri kullanıcılarına daha iyi deneyim sunabilmek adına takip ettiklerini söylese de birçok kişi için gerçek bundan fazlası. Peki gizlilik konusunda hangi şirket daha dikkatli?

StockApps: " Apple, gizlilik konusunda en bilinçli firma"

Dev şirketler kullanıcılarının verilerini onaylı olarak ya da onaysız bir şekilde kullanıyor. Öyle ki şirketler, kullanıcılarının hemen her hareketini takip ediyor ve çok çok farklı veri türünü depoluyor. StockApps, şirketlerin gizlilik konusunda nasıl bir yol izlediğine dair bir araştırma yaptı.

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Yapılan araştırmaya göre Apple, sadece 12 farklı veriyi inceleyip gizlilik konusunda da bilinçli davranıyor. StockApps'te yapılan açıklamaya göre Apple, yalnızca kullanıcıların hesaplarını sürdürmek için gerekli olan bilgileri saklıyor. Bunun nedeni olarak da web sitelerinin reklam gelirlerine diğerleri kadar bağımlı olmaması gösteriliyor.

Hangi teknoloji devi gizlilik konusunda daha güvenilir?

Öte yandan Google, 39 farklı veriyi takip ederek gizlilik konusundaki en dikkatsiz şirket olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere teknoloji devinin reklamlara bağımlılığı bir hayli fazla. Bu durum da verilerin kötü amaçlı kişilerce çalınmasının ihtimalini arttırıyor.

Hangi teknoloji devi gizlilik konusunda daha güvenilir?

Meta, Amazon Twitter'ın takip ettiği bilgi türü de bir hayli fazla. Öyle ki Twitter 24, Amazon 23 farklı veri türünü takip ediyor. Facebook ise 14 farklı tür ile Apple'a yaklaşmış durumda. Ancak rapora göre Twitter ve Facebook, ihtiyaç duyduklarından daha fazla bilgi kaydediyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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