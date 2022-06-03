Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı

03.06.2022 17:02
Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı

STOCKHOLM, 3 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (arkada soldan üçüncü), Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta (arkada soldan dördüncü) ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (arkada soldan beşinci), İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen BM çevre konferansının...

STOCKHOLM, 3 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres (arkada soldan üçüncü), Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta (arkada soldan dördüncü) ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson (arkada soldan beşinci), İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen BM çevre konferansının açılış toplantısına katıldı, 2 Haziran 2022. Perşembe günü başlayan toplantıda, acil ve sosyal açıdan kapsayıcı iklim eylemi çağrısı yapıldı. "Stockholm+50: herkesin refahı için sağlıklı bir gezegen -- sorumluluğumuz, fırsatımız" temalı toplantı, dünyanın iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikten oluşan üçlü krizle karşı karşıya olduğu bir dönemde düzenlendi. (Fotoğraf: Wei Xuechao/Xinhua)

YORUMLAR
500
100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti Tanzanya'da BM Barış Gücü Günü Etkinliği Yapıldı Tanzanya'da BM Barış Gücü Günü Etkinliği Yapıldı
Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Stockholm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 17:08:32. #1.11#
SON DAKİKA: Stockholm+50 Çevre Konferansının Açılış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement