Stockholm+50 Dünya Çevre Konferansı yapıldı - Son Dakika
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Stockholm+50 Dünya Çevre Konferansı yapıldı

04.06.2022 09:18
Stockholm+50 Dünya Çevre Konferansı yapıldı

İsveç'te Stockholm+50 Dünya Çevre Konferansı yapıldı.

İsveç'te Stockholm+50 Dünya Çevre Konferansı yapıldı.

İsveç ve Kenya'nın Birleşmiş Milletler'le (BM) iş birliği içinde 2-3 Haziran'da başkent Stockholm'de ortaklaşa düzenlediği konferansa BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İklim Elçisi John Kerry ve 129 ülkenin temsilcileri, Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Bankasından yetkililer katıldı.

Konferansın ikinci günündeki toplantıların ardından açıklama yapan İsveç Başbakanı Mangdelana Andersson, Dünya Çevre Konferansı'nın 50 yıl sonra İsveç'te tekrar düzenlendiğini anlattı.

Çevreye yönelik kimyasal tehditleri sıralayan Andersson, dünya liderlerine önlemler alınmasında hızlı adım atmaları çağrısında bulundu.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta da gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekerek, zengin ülkeleri iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de fosil yakıt kullanımı nedeniyle insanlığın doğaya karşı intihar savaşına son vermesini istedi.

Ülkeleri yenilenebilir enerjiye ve doğaya dayalı çözümlere yatırım yapmaya çağıran Guterres, "Biyolojik çeşitlilik kaybı 3 milyardan fazla insanı tehdit ediyor. Kirlilik ve atıklar yılda yaklaşık dokuz milyon cana mal oluyor." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Stockholm, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm+50 Dünya Çevre Konferansı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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