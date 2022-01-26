STOCKHOLM - Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları 1 Şubat'ta kaldırılıyor - Son Dakika

Danimarka hükümeti, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdi.

Başbakan Mette Frederiksen, Kovid-19'u sosyal açıdan kritik hastalık kategorisinden çıkarırken, 1 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaları kaldırmaya karar verdiklerini ve parlamentoda da diğer partilerden tam destek aldıklarını söyledi.

Sadece Danimarka'ya yurt dışından girişlerde aşı pasaportu uygulamasının devam edeceğini kaydeden Frederiksen, "1 Şubat'tan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdik. Ocak ayının sonu şubat ayının başında Kovid-19'dan enfekte olanların sayısı zirve yapacak, daha sonra da düşüşler yaşanacak." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar geçmişte kalsa ve gündelik hayat geri dönse bile yetkililerin Kovid-19 verilerini takip edeceğini aktaran Frederiksen, Kovid-19 aşısının 4. dozunun da uygulanacağını belirtti.

Danimarka'da 10 Eylül 2021'de koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra, vakaların kontrolden çıkması üzerine 15 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Omicron varyantının Kovid-19 salgınının sonunu getirdiğini ve 2 ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini vurgulamıştı.

Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 635'e çıktı. Ülkede vaka sayısı 1 milyon 484 bin 771'e yükseldi.