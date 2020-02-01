Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi - Son Dakika
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Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi

6 saat önce

İsveç'in başkenti Stockholm'de, kalabalık gruplar ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için bir araya geldi.

Stockholm'de binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri düzenledi, System.String[]

İsveç'in başkenti Stockholm'de, kalabalık gruplar ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için bir araya geldi.


İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistinli göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte "Yüzyılın planı" adını verdikleri sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için gösteri düzenledi. Yerel saat ile 14.00'de başlayan gösteride Stockholm'de bulunan ABD Büyükelçiliği binasının önünde toplanan Filistinli göstericiler ellerinde pankart, plaket ve bayraklarla ABD ve İsrail'in aldığı bir kararla Kudüs'ü başkent yapma kararına tepki gösterdi. "İsrail'e boykot", " Kahrolsun katil Trump", "Küdüs hiçbir zaman başkent olmayacak " yazılı pankartlar açıldı.


İsveç'te vazife yapan Filistinli gazeteci Rachid Alhajeh İHA mikrafonuna konuşarak, "Stockholm' de tertiplenen bu gösteriye Uppsala şehrinden katılıyorum. ABD ve İsrail'in sözde yüzyılın kararına, bir Filistinli olarak katılmak imkansızdır. Bu bir vatan hainliği olur. Bu kararı yaşadığım ülke ve İsveç'in ve Türkiye'nin kabul etmemesi beni çok sevindiriyor. Bir Filistinli olarak onlara teşekkür ediyorum" dedi. - STOCKHOLM

Amerika Birleşik Devletleri, Stockholm, İsrail, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:53 Kaynak: İHA
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