Son Dakika Haberleri: Stockholm'de Bir Hafta İçinde İkinci Patlama

Stockholm'de Bir Hafta İçinde İkinci Patlama

1 saat önce

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'un dış semtlerinden, Uluslararası Stockholm Arlanda Havalimanına yakın olan Marsta'da saat 03.04 sıralarında bir restoranın önünde çok şiddetli bir patlama meydana geldi.

Stockholm'de Bir Hafta İçinde İkinci Patlama, System.String[]
İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'un dış semtlerinden, Uluslararası Stockholm Arlanda Havalimanına yakın olan Marsta'da saat 03.04 sıralarında bir restoranın önünde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olaya dair açıklamada yapan kentin polis teşkilatının sözcüsü Carina Skagerlund, "Polisimiz ve acil servisimiz birkaç dakika içinde patlamanın olduğu yere geldi. Çok şiddetli patlamaydı. Bir restoranın ön cephe ve girişinde hasar var. Ancak gece olması sebebiyle bir yaralanma ve ölüm yok" dedi.

NEYİN PATLADIĞI BELLİ DEĞİL

Restoranın tren istasyonun tam karşısında olmasından dolayı patlamanın gündüz olması halinde kaybın büyük olacağını belirten sözcü, "Bu patlama gündüz olasaydı birçok yaralama ve ölümlere sebep olurdu. Ancak neyin patladığı belli değil" ifadelerini kullandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 27 Mart'ta yine gece geç saatlerde kentte patlama meydana gelmiş ve olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:12 

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