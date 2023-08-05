Stockholm'de PKK/YPG Destekçileri Erdoğan'a Provokasyon Yaptı - Son Dakika
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Stockholm'de PKK/YPG Destekçileri Erdoğan'a Provokasyon Yaptı

05.08.2023 18:39

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçileri, LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon gerçekleştirdi. Ayrıca, NATO üyelik başvurusuna karşı çıkarak Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istediler. Bu olaylar üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi kınanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarıda bulunmuştur.

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/ YPG destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyon gerçekleştirdi.

Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketinin üzerine LGBT sembolleri takarak provokasyon yaptı.

Terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraların açıldığı yürüyüşe katılanlar ayrıca, slogan atarak İsveç'in NATO üyelik başvurusuna karşı çıktı ve Türkiye'nin şartlarının kabul edilememesini istedi.

İsveç'te PKK/YPG provokasyonları

Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA
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İsveç, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Stockholm'de PKK/YPG Destekçileri Erdoğan'a Provokasyon Yaptı - Son Dakika
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