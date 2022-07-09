Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

09.07.2022 16:50
Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/ PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ya girmemesini ve Türkiye'ye verdiği tavizleri geri çekmesini istedi.

"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.

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Kaynak: AA

Stockholm, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika
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