"Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan atan terör yandaşları, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Dışişleri Bakanı Ann Linde aleyhinde de slogan attı.

İsveç 'in başkenti Stockholm 'de toplanan bir grup terör örgütü YPG/ PKK yandaşı, NATO müzakerelerinde İsveç'in Türkiye 'ye tavizler verdiğini iddia ederek geri adım atılmasını istedi.

Kaynak: AA

Stockholm, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı - Son Dakika

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