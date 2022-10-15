STOCKHOLM - İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli program yayımlayan SVT protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin devlet televizyonu SVT'nin bir programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmesi protesto edildi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği eyleme katılanlar SVT binası önünde toplandı.

Grup adına açıklamayı okuyan UID İsveç Teşkilatlanma Başkanı Uğur Yıldız, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Yıldız, "Buraya SVT'nin Cumhurbaşkanı'mıza 'ifade özgürlüğü' adı altında ağır hakaretler içeren programını protesto etmeye geldik. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası nedeniyle burada sessiz bir protesto gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Amasra'da hayatını kaybedenler için Kur'an'ı Kerim okundu.

UID Bölge Başkanı Özer Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO'ya girmek için Türkiye'nin tüm taleplerini kabul eden İsveç'in devlet televizyonu SVT'de skandal bir yayına yer verildiğini söyledi.

Bu yayını kınamak için protesto düzenlediklerini aktaran Eken şöyle devam etti:

"SVT'de olmak üzere İsveç medyası İsveç'in Türkiye'nin NATO taleplerini kabul ettiğini hazmedemeyerek 'İsveç, Kürtleri Türkiye'ye teslim edecek' başlıklı yalan haberler servis etmeye devam ediyor. Sanki İsveç'te yaşayan bütün Kürtlerin Türkiye tarafından istendiği algısını oluşturuyorlar. Ben de Kürt'üm, kadın kolları başkanımız da Kürt, birçok da Kürt üyemiz var. Cumhurbaşkanı'mız da Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yarısından oy alıyor. Buna rağmen İsveç medyası Cumhurbaşkanı'mızı Kürt karşıtı gibi gösterip haksız ve yalan bir algı oluşturuyor. TRT'nin Kürtçe kanalı 24 saat kesintisiz yayın yapıyor. Anadolu Ajansı haberlerini Kürtçe olarak da servis ediyor. Buna rağmen, İsveç medyası 'Türkiye'de Kürtçe haber yayımlamak yasak' gibi bir algı da oluşturuyor."

SVT'de 30 Eylül'de Kristoffer Ahonen Appelquist'in sunduğu "Satir" adlı komedi haber programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ağır hakaretler içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmişti.

Programa katılan terör örgütü PKK/ YPG destekçisi Kadir Meral, Kürtçe haber sunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırmıştı.