Dükkanın dış görüntüsü
Dükkanın içinden görüntüler
Alışveriş için dükkana gelenler
Kıyafet deneyen müşteriler
Dükkandaki kıyafetlerden detaylar İsveç'te halkın geri dönüşüm farkındalığı, üretimde harcanan karbon salınımını azaltmayı da amaçlayan yaklaşımıyla ikinci el eşyalara olan ilgisini artıyor. Stockholm'ün merkezindeki Södermalm semtinde bulunan Beyond Retro mağazası da modaya uygun ikinci el giysiler almak isteyenlerin tercihi oluyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor - Son Dakika