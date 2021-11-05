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STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor - Son Dakika

STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor

05.11.2021 10:52

Dükkanın dış görüntüsü Dükkanın içinden görüntüler Alışveriş için dükkana gelenler Kıyafet deneyen müşteriler Dükkandaki kıyafetlerden detaylar İsveç'te halkın geri dönüşüm farkındalığı, üretimde harcanan karbon salınımını azaltmayı da amaçlayan yaklaşımıyla ikinci el eşyalara olan ilgisini artıyor.

Dükkanın dış görüntüsü

Dükkanın içinden görüntüler

Alışveriş için dükkana gelenler

Kıyafet deneyen müşteriler

Dükkandaki kıyafetlerden detaylar İsveç'te halkın geri dönüşüm farkındalığı, üretimde harcanan karbon salınımını azaltmayı da amaçlayan yaklaşımıyla ikinci el eşyalara olan ilgisini artıyor. Stockholm'ün merkezindeki Södermalm semtinde bulunan Beyond Retro mağazası da modaya uygun ikinci el giysiler almak isteyenlerin tercihi oluyor.

STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor
STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor
STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor
STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor

geri dönüşüm, Stockholm, Karbon, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STOCKHOLM - İsveç'te ikinci el eşya satan dükkanlar ilgi görüyor - Son Dakika


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