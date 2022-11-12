İsveç'te sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye ile İsveç arasında yapılan NATO anlaşmasının iptalini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç'te sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye ile İsveç arasında yapılan NATO anlaşmasının iptalini istedi

13.11.2022 00:04

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret eden İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye'ye verdikleri tüm taahütleri yerine getireceklerine dair söz vermişti. Ziyaretin üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG yandaşları sokağa çıkıp Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptal edilmesini istedi.

İsveç'in yeni BaşbakanıUlf Kristersson ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmede Kristersson PKK'nın terör örgütü olduğunu belirterek, Türkiye'ye verdikleri tüm taahhütleri yerine getireceklerini söylemişti. Ancak ziyaretin üzerinden birkaç gün geçmişken, İsveç'te terör örgütü yandaşları yine sokağa çıktı.

İsveç Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermesinin ardından ülkesinde bir skandala daha imza atıldı

PKK PAÇAVRALARI AÇTILAR

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi. PKK/ YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı. Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

İsveç Başbakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz vermesinin ardından ülkesinde bir skandala daha imza atıldı

TERÖR YASASI 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı

İsveç, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye ile İsveç arasında yapılan NATO anlaşmasının iptalini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:17 800 Kovid-19 hastasını taşıyan dev gemi, Avustralya'nın Sidney kentindeki bir limana demir attı
00:05 Rıdvan Dilmen'den 7-0'lık Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası bomba sözler: Döverdik herhalde onu
23:29 7-0'lık tarihi galibiyet sonrası Galatasaray'dan Başakşehir'e "Mavi tik" göndermesi
23:04 Bursa'da gizemli cinayet: Genç kadın, evinin yatak odasında vücudunun 3 yerinden bıçaklanmış halde bulundu
22:40 7-0'lık mağlubiyet sonrası Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'ı tebrik ederim, oyuncuların seviyesini gösterdiler
22:40 Ocakta yasalaşması beklenen EYT'de ilk maaşın yatacağı tarih belli oldu
22:23 Muğla'da korkunç olay: Alevlerin sardığı araç içinde mahsur kalan sürücü yanarak can verdi
22:21 Galatasaray'ın Başakşehir'i farka boğduğu maç sonrası yaşanan ilkler say say bitmiyor! İşte öne çıkan istatistikler...
22:03 Mersin'de belediye başkanına saldırı girişimi: Küfürler savurup camları ve kapıları indiren şahıs dehşet saçtı
16:37 İsveç'te sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye ile İsveç arasında yapılan NATO anlaşmasının iptalini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 01:17:23. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te sokağa inen terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye ile İsveç arasında yapılan NATO anlaşmasının iptalini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement