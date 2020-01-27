Stockholm Sendromu Filmi - Son Dakika
Son Dakika Sinema Stockholm Sendromu Filmi - Son Dakika

Stockholm Sendromu Filmi

13 dakika önce

Stockholm Sendromu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Stockholm Sendromu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Stockholm Sendromu, 1973 yılında yaşanan absürt bir banka soygununu konu ediyor. Tuhaf bir adam olan Lars Nystrom, şehrin en büyük bankalarından birini soymak için yola koyulur. Elinde silahı ile birlikte bankanın kapısından içeri girmesiyle büyük bir kargaşa meydana gelir. Lars’ın amacı sadece bankadaki paraları almak değildir. Onun, hapisteki en yakın arkadaşının salınması, kendisi için özel bir araç tahsis edilmesi gibi başka istekleri de vardır. Rehineler korkmuş bir şekilde başlarına gelecekleri beklerken bir süre sonra birtakım tuhaflıklar olduğunu fark eder. Rehineler, Lars’ın her ne kadar elindeki silahla onları korkutmaya çalışsa da bir sineğe bile zarar veremeyecek bir yapıda olduğunu anlar. Lars’ın bu durumundan etkilen banka memuru Bianca ve diğer tutsaklar, onun isteklerinin yerine getirilmesi ve milyonlarla beraber kaçmasını sağlamak için bir plan yapmaya karar verir.

Yönetmen: Robert Budreau

Senaryo: Robert Budreau

Oyuncular: Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong, Christopher Heyerdahl, Bea Santos

Filmin Türü: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Stockholm

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD, Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Fabula Films

Vizyon Tarihi: 24.04.2020


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:58 Kaynak: InterSinema.com
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