Son Dakika Haberleri: Stockholm Sendromu Nedir?

Stockholm Sendromu Nedir?

19 dakika önce

Stokholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan durumdur.

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Stokholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan durumdur.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:01 

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