STOCKHOLM - Terör yandaşları yürüyüş yaptı - Son Dakika
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STOCKHOLM - Terör yandaşları yürüyüş yaptı

21.05.2022 19:48

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü PKK/PYD yandaşı, İsveç'in NATO'ya başvurusunu protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup terör örgütü PKK/PYD yandaşı, İsveç'in NATO'ya başvurusunu protesto etti.

Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan grup, Sosyal Demokrat Parti binası önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ye girmemesini ve İsveç'in Türkiye'nin isteklerini kabul etmemesini istedi.

Gösteride terör yandaşları, "Hepimiz PKK'lıyız" sloganı attı.

Polisin müdahale etmediği, 200 kişinin katıldığı izinsiz gösteri olaysız bitti.

Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde terör örgütünün faaliyetlerine vurgu yapmıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alınmıştı.

Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekmiş ve İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurgulamıştı.

STOCKHOLM - Terör yandaşları yürüyüş yaptı
STOCKHOLM - Terör yandaşları yürüyüş yaptı
STOCKHOLM - Terör yandaşları yürüyüş yaptı
STOCKHOLM - Terör yandaşları yürüyüş yaptı

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Kaynak: AA

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