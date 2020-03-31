İsveç'teki Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Rus enerji şirketi Gazprom'un Polonya enerji şirketi PGNiG'den fazladan 1,5 milyar dolar aldığına hükmetti. Mahkeme, söz konusu paranın Polonya'ya geri ödenmesini kararlaştırırken, Gazprom tarafından doğal gazın satış fiyatını da düşürdü.



İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Rus enerji şirketi Gazprom ile Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG arasındaki yüksek fiyat tartışmalarına noktayı koydu. Mahkeme yayınladığı kararla Gazprom'un Polonyalı şirket PGNiG'ye piyasa değerinin üzerinde yüksek fiyattan doğal gaz satışı gerçekleştirdiğine hükmetti. PGNiG Diretörü Jerzy Kwiecinski mahkemenin kararını "Verilecek güzel haberimiz var, 5 yılın sonunda PGNiG Gazprom ile yaşadığı fiyat anlaşmazlığı davasını kazandı" sözleriyle duyurdu.



PGNiG'den yapılan açıklamada ise mahkemenin söz konusu kararla Yamal- Avrupa Boru Hattı anlaşmasındaki gaz alım fiyatını da düşürdüğü belirtildi. İndirimli tarifenin 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edilen açıklamada buna göre Yamal anlaşması kapsamında Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı sağlayan Gazprom'un bugüne kadar PGNiG'den fazladan almış olduğu yaklaşık 1,5 milyar doları (6.2 milyar zloti) geri ödemesi gerektiği belirtildi.



Stockholm Uluslararası Tahkim Mahkemesi iki şirket arasında 5 yıldır süren anlaşmazlığa ilişkin davayı geçtiğimiz Aralık ayında sonuçlandırmış, kararı ise 2020 Mart ayı başında açıklayacağını duyurmuştu. - VARŞOVA